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Формула 1 / Гран При США Новости

Комментатор Ф1 добился изгнания телохранителей с решетки

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, Редактор

Теперь вип-гости чемпионата будут обязаны давать интервью комментаторам в прямом эфире

Комментатор Ф1 добился изгнания телохранителей с решетки

На Гран При США комментатора телеканала Sky и бывшего гонщика Формулы 1 Мартина Брандла возмутило поведение некоторых знаменитостей, которые отказывались отвечать на его вопросы. Более того, Брандла даже довольно грубо отстранил телохранитель американской певицы Меган Ти Сталлион.

Так вот, теперь Брандл заявил, что чемпионат поменял правила выхода вип-гостей на трассу перед самым стартом. Доступ телохранителям туда отныне закрыт, а знаменитости будут обязаны отвечать на вопросы телекомментаторов.

«Теперь это можно называть «поправкой Брандла», согласно которой все обязаны отвечать на мои вопросы, – заявил комментатор. – Впрочем, я был бы не против, если бы отдельные личности продолжали меня игнорировать.

Я лишь хотел обратить внимание на некоторых знаменитостей, который используют появления на стартовой решетки для того, чтобы показать себя, а не потому, что они любят наш спорт.

При этом миллионы болельщиков по всему миру, которые смотря гонки по телевизору, хотели бы там оказаться. Я вот большой поклонник Формулы 1, а эти вип-персоны таковыми не являются.

Честно говоря, я даже не понимаю, почему на мой простой твит по поводу того происшествия отреагировали пять миллионов человек».

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