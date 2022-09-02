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Слушания прошли еще в понедельник, но решение Комиссии было опубликовано только в пятницу днем. Заслушав аргументы сторон, судьи заключили, что Alpine не имеет приоритетных прав не Оскара Пиастри, хотя и поддерживала его карьеру – и что чемпион Ф2 сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Это дает ему право договориться с любой командой без каких-либо дополнительных условий. Фактически решение Комиссии означает, что австралиец в 2023-м поедет за McLaren – его менеджер Марк Уэббер договорился об этом еще летом.

Обновление: McLaren объявила о контракте с Пиастри на 2023 год

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