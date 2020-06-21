Комиссия Хэмилтона. Чемпион Формулы 1 учредил программу для привлечения чернокожих в гонки

Чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон запустит исследовательскую программу, призванную повысить разнородность в чемпионате.

Хэмилтон активно присоединился к протестам против расизма, разразившимся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в США. Он активно высказывался в социальных сетях и упрекал своих коллег в молчании, объясняя это засилием белых в Ф1.

Хэмилтон признался, что пережил множество проявлений расизма в автоспорте от картинга до Ф1, и потому решил запустить программу для борьбы с доминированием белокожих гонщиков.

Комиссия Хэмилтона, как была названа организация, будет работать в сотрудничестве с Королевской академией инженерного дела. Она будет «изучать то, как использовать моторспорт для вовлечение чернокожих молодых людей в занятие наукой, техникой, инженерией и математикой, чтобы в конечном итоге трудоустроить их в гоночные команды и компании инженерного сектора».

«Время банальных действий и показных жестов прошло, – заявил Хэмилтон. – Я надеюсь, что Комиссия Хэмилтона добьется реальных и измеримых перемен. Через 20 лет я хочу увидеть, как наш спорт дает огромные возможности скромным чернокожим паренькам. Хочу видеть, что спорт стал таким же разнообразным и мультикультурным, как и наш мир».