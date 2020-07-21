Комиссия FIA посетит трассу в Имоле

Пока календарь Формулы 1 на этот год официально утвержден только до конца сентября, когда Гран При пройдет в Сочи. О том, каким будет дальнейшее расписание гонок, пока ходит великое множество слухов – среди них наиболее похожей на реальность выглядит версия о трех октябрьских этапах в Европе. Их должны принять итальянская Имола, немецкий Хоккенхайм и португальский Портиман.

Подтверждением такого варианта стала публикация в Gazzetta dello Sport – в ней говорится, что уже 22 июля на автодром, носящий имя Энцо и Дино Феррари, приедет комиссия FIA во главе с Майклом Маси.

Имола не принимала гонок Формулы 1 после 2006 года, причем за это время автодром подвергся значительной реконструкции. На прошлой неделе глава региона Эмилья-Романия Стефано Боначчини в беседе с репортерами дал понять, что местные власти очень заинтересованы в Гран При.

Ожидается, что этап в Имоле может пройти 4 октября, сразу после Сочи, или 11 октября, если до этого Ф1 посетит Хоккенхайм.