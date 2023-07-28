Комиссия Ф1 сохранила «грелки» для шин на 2024 год

Заседание Комиссии Ф1 – ключевого органа, куда входят представители FIA, промоутеров из Liberty и команд – прошло в паддоке Гран При Бельгии.

Вопрос «грелок» для шин был одним из ключевых в повестке дня. Ранее спорт взял курс на отказ от них и даже сделал определенные шаги – температуру предварительного прогрева сликов снизили со 100 до 70 градусов, а дождевую резину решили не греть вовсе.

Однако идея полного отказа от термочехлов с 2024 года, предусмотренная планами, в последнее время вызывала серьезную критику. Шинников Pirelli попросили подготовить прототип, который мог бы прогреваться до рабочей температуры за несколько поворотов после выезда на трассу с пит-лейна. Но как следует испытать его пока не удалось.

Так как вопрос оказался сложнее, чем предполагали изначально, и в итоге решено было оставить грелки на 2024 год, чтобы лучше проработать его. Ситуация дополнительно осложняется тем, что контракт с самой Pirelli действует как раз до конца 2024-го, а итоги нового тендера пока не подведены.

При этом участники встречи согласились, что в следующем сезоне промежуточные шины прогревать больше не будут.

Вторым важным вопросом были меры по выравниванию моторов. Его рассмотрели по запросу Alpine, так как ее поставщик Renault сейчас уступает другим производителям.

Французам выразили сочувствие, но заручиться необходимым количеством голосов не вышло, и эту тему решено было передать профильному консультативному совету.

Детали силовой установки Alpine A523

Инициированное Williams обсуждение выведения капитальных инвестиций в инфраструктуру из-под лимита бюджетов также не привело к конкретным решениям из-за расхождения в позициях. Этот вопрос теперь обсудит финансовая комиссия.

Среди других вопросов, затронутых на встрече, были способы снизить размеры и массу машин по регламенту 2026 года, а также анализ конфуза на Гран При Австралии, когда пилоты после рестарта просто доехали до финиша за машиной безопасности, так как того требовала буква правил. Решено было ничего не менять в регламенте и доверить руководителю гонки принимать решение в каждом конкретном случае.

Наконец, комиссия Ф1 утвердила сроки предсезонной сессии будущего года – она пройдет 21-23 февраля в Бахрейне.