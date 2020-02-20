Комиссионеры разрешили провести Гран При в Майами

Формула 1 планирует начать проводить Гран При в Майами уже с 2021 года, однако в городе до сих пор не приступили к строительству трассы. Причина задержки в протестах ряда местных жителей, из-за которых организаторы никак не могут согласовать все с властями.

Накануне в Майами прошло голосование комиссионеров о возможности проведения этапа, на котором мнения разделились – 6:6. Однако такой результат оказался положительным для Гран При, так как теперь организаторам не потребуется разрешения города Майами Гарденс и округа.

В ходе обсуждения организаторы пошли на ряд уступок недовольным жителям, исключив из проекта трассы использования отрезка общественной дороги, и заверив, что никакой активности не будет происходить ни во время школьных занятий, ни после наступления темноты. Теперь организаторы смогут приступить к подготовке трассы вокруг стадиона команды по американскому футболу Miami Dolphins.

Однако, комиссионер Барбара Джордан, которая возглавляет протестующих, намерена продолжать борьбу против Гран При.