Команды решили устроить голосование за отказ от шин Pirelli 2020 года

Команды не остались в восторге от шин в спецификации для 2020-го, когда протестировали их по ходу пятничных тренировок в Остине. Гонщики были разочарованы отсутствием сцепления, потому команды усомнились, что Pirelli пошла в верном направлении. Было высказано мнение, что, возможно, будет лучше продолжать использовать нынешнюю спецификацию сликов.

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Однако в Pirelli заявили, что не стоит судить новую резину по пятничным тренировкам в Техасе, поскольку условия на трассе были прохладными, а на длинных сериях кругов шины никто не тестировал.

Некоторые команды согласились, что не стоит сразу прибегать к радикальным решениям, и подождать с выводами до тестов шин после Гран При Абу-Даби. Другие же настаивали на том, что нужды в тестах нет, и отказаться нужно сразу.

В итоге технический руководитель формульных серий FIA Николас Томбасис связался со всеми командами, и было решено, что тесты новых шин в Абу-Даби 3-4 декабря все же состоятся. А после анализа полученных на «Яс-Марине» данных – если команды и дальше будут сомневаться – будет проведено голосование, какие шины использовать в следующем году.

В статье 12.6.1 технического регламента FIA сказано, что спецификации шин не могут быть изменены без согласия как минимум 70% команд.