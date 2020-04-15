Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы
Mercedes и Ferrari хотят заключить новые контракты со своими пилотами не позже чем в конце апреля
Несмотря на то, что Формула 1 не проводит гонок из-за эпидемии коронавируса, совсем без дела сотрудники гоночных коллективов не сидят. В частности, команды определяют свои составы на следующий год.
В конце этого сезона истекают контракты у Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, и в ближайшее время оба пилота должны определиться со своим будущим. По информации источников Motorsport.com в командах, Ferrari и Mercedes соответственно уже выдвинули гонщикам свои предложения и ждут от них ответа до конца апреля.
Скудерия предложила Феттелю однолетний контракт с существенным понижением зарплаты. Сообщается, что команда готова увеличить срок договора до двух лет, но ждет ответа от пилота в ближайшее время. У Маранелло есть две альтернативы Феттелю – Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс. Оба уже ведут свои переговоры по продлению контрактов с Renault и McLaren, поэтому не смогут очень долго ждать предложения от Скудерии. Следовательно, Ferrari не может долго ждать ответа от Феттеля.
Mercedes, в свою очередь, рассчитывает продлить контракт с Хэмилтоном на два года. Сравнительно простым решением может стать замена Льюиса на Джорджа Расселла, связанного контрактом с немецкой компанией. А вот чтобы иметь выбор среди пилотов со стороны, Mercedes нужно как можно скорее определиться со своими планами.
Дополнительная информация: Роберто Кинкеро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы
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