Команды попросили FIA объяснить отказ штрафовать Ferrari

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По ходу Гран При Майами несколько команд обратили внимание FIA на эксперименты Скудерии по ходу шинных тестов в Имоле. По ходу рутинных заездов команда изменила конфигурацию своей машины. Это не запрещено правилами, но на алой F1-75 появились экспериментальные детали – а вот это уже прямое нарушение.

Однако чиновники федерации, проведя переговоры с самой Ferrari, не увидели в действиях команды ничего предосудительного. Деталь, вызвавшая вопросы, якобы уже использовалась прежде – хотя до сих пор не озвучено, где именно.

Такое решение FIA вызвало в паддоке известное недовольство. По мнению босса McLaren Зака Брауна, судьи должны предоставить развернутое описание, чтобы снять оставшиеся вопросы.

«Важно, чтобы у всех нас было полное доверие в FIA и ее методам контроля в спорте, – объяснил он на субботней пресс-конференции. – Мы хотим знать, когда у Ferrari уже была эта деталь – на тестах, на каком-то Гран При? Нам важна полная прозрачность.

Доводилось слышать предположения, что это действительно старое днище. Может, так и есть. Но мне кажется важным, чтобы это было продемонстрировано всем командам. Это даст нам уверенность, что в спорт судят честно и прозрачно.

Такие истории случались в прошлом, совсем недавно. Вспомните историю с нарушением [Ferrari] по моторам. Тогда им назначили серьезный штраф. Но мы не знаем, какой именно, как и того, что они переделали.

Думаю, в современном мире прозрачность здорово поможет спорту. Мы поймем, что в точности произошло, почему, а также какие были приняты меры».

Генеральный директор Alpine Лоран Росси отметил, что объяснения помогут избежать подозрений: «Не хочу ни на кого показывать пальцем, так как не знаю деталей, потому это будет несправедливо. Но нам действительно важно знать, было ли нарушение. И если да, что за ним последовало. Нам не нужны закулисные игры».

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