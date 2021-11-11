Команды обяжут показывать болиды прессе и отвечать на вопросы

С 2022 года в Формуле 1 появятся не только принципиально новые болиды, но и изменится формат уик-эндов. В частности, вся активность будет сокращена до трех дней, причем пятничные тренировки станут проводиться позже, чем сейчас.

Как пишет Auto Motor und Sport, первая тренировка обычно будет стартовать в час дня, а вторая в 16:00 при условии, что Гран При не включает спринтерской гонки.

А с утра в пятницу станут устраивать то, что будет называться «Покажи и расскажи». Команды будут обязаны выставлять свои болиды перед боксами и показывать их журналистам. При этом рядом обязан будет находиться представитель команды, призванный отвечать на технические вопросы.

Если команда привозит на этап какие-то обновления, то их также надо будет показать прессе и ответить на соответствующие вопросы. При этом никто не сможет запретить командам отделываться общими словами и скрывать технические секреты.