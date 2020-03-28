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Формула 1 / Новость

Команды Формулы 1 запустили «Проект пит-лейн» для борьбы с коронавирусом

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Команды Формулы 1 запустили «Проект пит-лейн» для борьбы с коронавирусом
Автор:
, Редактор
28 мар. 2020 г., 06:41

Семь британских команд Ф1 решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких

Формула 1 поможет лечить больных коронавирусом с помощью «Проекта пит-лейн». Это совместная инициатива семи команд, базирующихся в Великобритании, а также самого чемпионата мира. Основной акцент будет сделан на производстве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также деталей для этих аппаратов.

Аппараты ИВЛ требуются наиболее тяжелым больным, которые получили воспаление легких вследствие заражения коронавирусом. До начала пандемии эти устройства не были настолько востребованы. С ростом распространения инфекции больницам требуется все больше аппаратов ИВЛ. 

Если учитывать только Великобританию, то сейчас в стране менее 10 тысяч таких агрегатов. Чтобы пережить пандемию, местные власти хотели бы утроить это количество. Команды Формулы 1 решили помочь ускорить производство аппаратов ИВЛ.

Речь идет не только о непосредственном изготовлении компонентов для медицинского оборудования, но и об инженерных изысканиях, которые позволят усовершенствовать технологию сборки таких устройств. Участники Формулы 1 будут сообща разрабатывать прототипы более совершенных аппаратов ИВЛ.

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Одной из проблем считается высокая цена таких агрегатов; другая сложность – большое количество деталей и техническая сложность. Команды Формулы 1 применят свои знания и наработки, чтобы упростить, удешевить или еще как-то усовершенствовать производство аппаратов ИВЛ. Ожидается, что гоночные коллективы попробуют изготовить прототипы улучшенных устройств у себя на базах.

Сама Формула 1 также поучаствует «Проекте пит-лейн»: техническую команду чемпионата мира возглавит Пэт Симондс, много лет работавший в гонках. Среди команд представлены все коллективы, чья штаб-квартира территориально находится в Великобритании. Это Mercedes AMG, Red Bull Racing, McLaren, Renault, Haas, Racing Point и Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Алекс Калинаукас

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