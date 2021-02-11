Команды Формулы 1 отложили голосование по спринтерским гонкам
По ходу сегодняшней телеконференции руководители коллективов заявили, что им требуется время на тщательное изучение вопроса
Руководители команд Формулы 1 на сегодняшнем заседании Комиссии Ф1 с участием представителей FIA и организаторов чемпионата не стали проводить голосование, которое могло бы привести к формальному одобрению идеи т.н. спринтерских заездов – гонок на сравнительно короткую дистанцию, которые могли бы проводиться в субботу и определять позиции на старте воскресного заезда.
Соответствующее предложение было сформулировано в январе организаторами чемпионата и представлено на рассмотрение команд. Руководство Ф1 даже озвучило три конкретных Гран При – Канады, Италии и Бразилии, - где уик-энд мог бы пройти по новой схеме. Привычная квалификация в этом случае состоялась бы в пятницу, и по ее результатам была бы сформирована стартовая решетка короткой субботней гонки.
Судя по имеющейся у Motorsport.com информации, речь не идет о блокировке соответствующей инициативы. Команды не отмели озвученную руководством Формулы 1 идею – но заявили, что и поддержать ее пока не готовы, желая в ближайшие недели более тщательно изучить предложение.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов