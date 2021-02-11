Команды Формулы 1 отложили голосование по спринтерским гонкам

Руководители команд Формулы 1 на сегодняшнем заседании Комиссии Ф1 с участием представителей FIA и организаторов чемпионата не стали проводить голосование, которое могло бы привести к формальному одобрению идеи т.н. спринтерских заездов – гонок на сравнительно короткую дистанцию, которые могли бы проводиться в субботу и определять позиции на старте воскресного заезда.

Соответствующее предложение было сформулировано в январе организаторами чемпионата и представлено на рассмотрение команд. Руководство Ф1 даже озвучило три конкретных Гран При – Канады, Италии и Бразилии, - где уик-энд мог бы пройти по новой схеме. Привычная квалификация в этом случае состоялась бы в пятницу, и по ее результатам была бы сформирована стартовая решетка короткой субботней гонки.

Судя по имеющейся у Motorsport.com информации, речь не идет о блокировке соответствующей инициативы. Команды не отмели озвученную руководством Формулы 1 идею – но заявили, что и поддержать ее пока не готовы, желая в ближайшие недели более тщательно изучить предложение.