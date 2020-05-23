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Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах

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Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 мая 2020 г., 07:35

Как удалось узнать Motorsport.com, участники чемпионата согласились внести значительные изменения в регламент

После нескольких раундов переговоров между FIA, руководством Формулы 1 и командами чемпионата к минувшей пятнице был готов набор предложений. Они призваны повысить зрелищность гонок и сократить расходы тех, кто выходит на старт. Участники Ф1 утвердили новые правила по итогам электронного голосования.

Многочисленные источники подтвердили, что команды согласились с будущего года ограничить свои бюджеты суммой в $145 млн. Прежде эта величина составляла $175 млн. Кроме того, вступят в силу особые правила доработки аэродинамики и принцип опенсорс при производстве некоторых узлов

Главным вопросом переговоров в последние недели стала величина лимита бюджетов. Под давлением остальных команд Ferrari, выступавшая против ограничений, все же согласилась поддержать инициативы.

Звучали предложения – в частности, от McLaren – установить потолок на отметке в $100 млн, но Скудерия назвала минимально приемлемой для себя отметку в $145 млн.

Решено, что с 2022 года лимит опустится до $140 млн, еще через год – до $135 млн. Такой компромиссный вариант устроил представителей Маранелло.

Кроме того, была одобрена принципиально новая схема работы с аэродинамикой: команды, чьи результаты хуже, чем у соперников, получат дополнительное время на работу в аэродинамической трубе и системах вычислительной гидродинамики (CFD). Также вступит в силу уже озвученный принцип опенсорс, когда определенные узлы и детали сможет производить любой желающий по готовым чертежам.

Вслед за командами новые предложения предстоит утвердить Всемирному совету FIA, но эта процедура не обещает каких-то сложностей. Голосование – также в электронном формате – может состояться на следующей неделе, не дожидаясь очередного заседания Совета в середине июня.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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