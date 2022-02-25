Команды Формулы 1 объявили войну «козлению»

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Одной из наиболее популярных тем для обсуждения в паддоке трассы в Барселоне, где в настоящий момент проходит первая серия предсезонных тестов Формулы 1, является проявившийся у построенных по новым техтребованиям машин эффект т.н. «козления». Под этим словом обычно подразумеваются сильные вертикальные колебания кузова относительно колес, которые при этом не теряют контакта с асфальтом.

Этот эффект стал одним из следствий того, что на новых машинах днище генерирует заметно больше прижимной силы, чем на болидах предыдущего поколения. При наборе скорости на прямой в какой-то момент расстояние между днищем и асфальтом сокращается так сильно, что поток воздуха замедляется. Это приводит к резкому снижению прижимной силы – в результате чего машина «выпрямляется», а потом совершает еще несколько колебаний вдоль вертикальной оси.

Находящиеся на трассе журналисты свидетельствуют, что одной из наиболее подверженных описанному эффекту машин стала Mercedes W13. Впрочем, Джордж Расселл, к примеру, не выразил по этому поводу особого беспокойства.

«Думаю, раньше с таким не сталкивалась ни одна команда – и, к примеру, у меня нет подобного опыта, – заявил британец. – И могу сказать, что ощущения не особо приятные. Из того, что я увидел в поведении других машин, могу предположить, что это не очень хорошо с точки зрения безопасности – и тем или другим способом проблему надо решить. Но у нас в паддоке много умных людей – и уверен, скорее раньше чем позже все с этим справятся».

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Тем временем Карлос Сайнс, выступающий за Ferrari, в ответ на вопросы журналистов сообщил, что эффект в разной степени проявлялся на разных машинах – и это напрямую связано с настройками автомобиля по ходу каждой конкретной серии кругов. «Новая машина – это целый новый мир, – заявил испанец. – А с вопросом поведения на прямых надо разбираться, так как это может стать одной из главных тем в этом сезоне».

Об эффекте «козления» в своем интервью также упомянул руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто. По словам менеджера, изначально команды недооценили, насколько сильным может быть эффект – но Бинотто надеется, что найти решение проблемы будет несложно.