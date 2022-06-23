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Недавно руководящий орган Ф1 объявил о назначении Генеральным секретарем по спорту Шейлы-Энн Рао, которая прежде работала специальным советником главы Mercedes F1 Тото Вольфа.

Такой выбор изначально раскритиковали в Ferrari, тогда Маттиа Бинотто заметил: «Наша озабоченность – это пока лишь озабоченность. Думаю, это вопрос FIA – убедиться, что здесь не будет конфликта интересов, и все сделать правильно. Президент [Бин Сулайем] должен убедиться в этом, а я ему верю».

На время эта история забылась, однако на Гран При Канады о назначении Рао заговорили вновь. Поводом к этому стала мгновенная реакция Mercedes на выход технической директивы, призванной ограничить болтанку машин.

В четверг стало известно, что днище машин можно соединить с корпусом второй металлической стяжкой – а уже в пятницу утром такие стяжки появились на серебристых W13.

«Мне уже задавали этот вопрос в Баку, и я могу лишь повторить свои слова, – сказал Бинотто по ходу канадского этапа. – Нет сомнений, что тут есть основания для опасений.

Но прежде всего я верю FIA: они должны подтвердить, что она [Рао] – профессионал, юрист и действует честно.

Я уверен, что в будущем они смогут развеять мои опасения».

На уточняющий вопрос о появлении у Mercedes второй стяжки Бинотто предпочел ответить уклончиво: «Тото [Вольф] сказал, что они сделали это за ночь. Я могу лишь отметить, что Ferrari подобное не под силу. И я, без сомнений, удивлен тем, что команда справилась с подобной задачей так быстро. Но нам остается только верить его словам».

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко был по обыкновению куда менее дипломатичен: «Для нас стало неожиданностью появление на их машине второго крепления. Совершенно ясно, что после выхода технической директивы прошло недостаточно времени, чтобы проделать такую работу».

На вопрос о том, могли ли в Mercedes заранее знать о планах FIA, австриец ответил: «Иначе объяснить все случившееся просто невозможно».

Глава RBR Кристиан Хорнер и вовсе отказался от комментариев по этому поводу, и лишь босс Alpine Отмар Сафнауэр не увидел в истории с директивой ничего страшного.

«Она [Рао] еще до Mercedes работала в FIA, – объяснил американский менеджер. – Потому здорово, что сейчас она вернулась, имея дополнительный опыт работы в одной из команд. Чем больше опыта – тем лучше.

У меня нет никаких опасений. Я считаю, что прежде всего она юрист. Они дают клятву действовать честно, так что она заслуживает доверия. Никакой проблемы тут я не вижу».

В итоге Mercedes сняла со своих машин вторые стяжки, опасаясь, что это станет основанием для протеста.

Дополнительная информация: Роланд Фординг и Адам Купер