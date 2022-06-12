Команды Ф1 выступили против мер по борьбе с «козлением»

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Трасса в Баку с ее длинной прямой оказалась сложным испытанием для пилотов на машинах 2022 года. Из-за особенностей аэродинамики на высокой скорости возникала сильная болтанка – как от «козления», борьбу с которым команды ведут с самого старта сезона, так и от стремления инженеров команд максимально сократить дорожный просвет, что тоже вызывает раскачку.

После завершения квалификации Джордж Расселл рассказал, что на высокой скорости почти невозможно что-то разобрать из кокпита – и предсказал возможность серьезных аварий.

На обсуждение команд Ф1 недавно вынесли предложение изменить технические правила чемпионата, чтобы ограничить «козление». Однако оно не получило достаточной поддержки. Пакет поправок, включающий ограничение минимального дорожного просвета, в итоге был отклонен.

Участники чемпионата не захотели нести дополнительные расходы на исследования и терять в скорости из-за новых ограничений, оставив своим пилотам сильную тряску в кокпите.

Глава McLaren Андреас Зайдль отметил: «Мы понимаем серьезность ситуации. Некоторые машины очень жестоко обходятся со своими гонщиками. Именно поэтому состоялось обсуждение в рамках Технического консультативного совета, чтобы понять, что можно сделать.

В то же время, команды прямо сейчас знают, как мгновенно избавиться от этой проблемы».

Немецкий специалист объяснил, что убрать болтанку можно, повысив дорожный просвет – но все стараются не использовать этот метод из-за потерь в скорости.

Тото Вольф добавил, что ситуация усложняется тем, что не все команды в равной степени испытывают сложности: «Мы видим, что у некоторых машин проблем почти нет, а у других все много хуже. Я могу говорить о своих гонщиках: оба дошли до того момента, когда даже тренеры по физподготовке порой не могут им помочь.

Так что мы следим за развитием событий. Важно понять, почему кому-то приходится хуже, чем другим».

Что до главы Ferrari Маттиа Бинотто, то итальянец сказал, что «нынешние машины вполне удобные, потому от поспешных мер лучше воздержаться».