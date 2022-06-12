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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Команды Ф1 выступили против мер по борьбе с «козлением»

Пакет изменений в регламент, призванный облегчить положение гонщиков, не получил достаточной поддержки

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Команды Ф1 выступили против мер по борьбе с «козлением»
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Трасса в Баку с ее длинной прямой оказалась сложным испытанием для пилотов на машинах 2022 года. Из-за особенностей аэродинамики на высокой скорости возникала сильная болтанка – как от «козления», борьбу с которым команды ведут с самого старта сезона, так и от стремления инженеров команд максимально сократить дорожный просвет, что тоже вызывает раскачку. 

После завершения квалификации Джордж Расселл рассказал, что на высокой скорости почти невозможно что-то разобрать из кокпита – и предсказал возможность серьезных аварий.

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На обсуждение команд Ф1 недавно вынесли предложение изменить технические правила чемпионата, чтобы ограничить «козление». Однако оно не получило достаточной поддержки. Пакет поправок, включающий ограничение минимального дорожного просвета, в итоге был отклонен. 

Участники чемпионата не захотели нести дополнительные расходы на исследования и терять в скорости из-за новых ограничений, оставив своим пилотам сильную тряску в кокпите. 

Глава McLaren Андреас Зайдль отметил: «Мы понимаем серьезность ситуации. Некоторые машины очень жестоко обходятся со своими гонщиками. Именно поэтому состоялось обсуждение в рамках Технического консультативного совета, чтобы понять, что можно сделать. 

В то же время, команды прямо сейчас знают, как мгновенно избавиться от этой проблемы».

Немецкий специалист объяснил, что убрать болтанку можно, повысив дорожный просвет – но все стараются не использовать этот метод из-за потерь в скорости.  

Тото Вольф добавил, что ситуация усложняется тем, что не все команды в равной степени испытывают сложности: «Мы видим, что у некоторых машин проблем почти нет, а у других все много хуже. Я могу говорить о своих гонщиках: оба дошли до того момента, когда даже тренеры по физподготовке порой не могут им помочь. 

Так что мы следим за развитием событий. Важно понять, почему кому-то приходится хуже, чем другим».

Что до главы Ferrari Маттиа Бинотто, то итальянец сказал, что «нынешние машины вполне удобные, потому от поспешных мер лучше воздержаться».

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