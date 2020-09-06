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Формула 1 / Новость

Команды Ф1 согласовали правила, запрещающие копирование чужих машин

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Команды Ф1 согласовали правила, запрещающие копирование чужих машин
Автор:
, Ответственный редактор

Участники чемпионата договорились о точных формулировках, призванных не допустить «обратной инженерии»

Началом этой истории стало решение команды Racing Point фактически скопировать чемпионскую машину Mercedes 2019 года. При этом ее представители утверждали, что не получали от соперников никаких чертежей или данных, но восстановили их решения по фотоснимкам – такой подход получил название «обратной инженерии».

Однако FIA не согласилась с доводами Racing Point, и за использование чужих разработок команду наказали на 400 тысяч евро и 15 очков в Кубке конструкторов. Одновременно было объявлено о намерении законодательно исключить подобную практику.

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По информации сетевого издания RaceFans, по ходу Гран При Италии команды согласовали необходимые формулировки. Главным инструментом станет новый принцип списка узлов и деталей, которые команды обязаны конструировать и производить самостоятельно. Он также известен как список поименованных компонентов. 

Новые правила запретят «обратную инженерию» для деталей из этого списка и ограничат допустимые источники информации, которые команда вправе использовать для их разработки. 

Общедоступная информация, включая фотокадры, не попадет под запрет. Но вот более детальные данные и особые приемы их использования теперь будут незаконными. 

Скажем, специальные программы, позволяющие переводить снимки в чертежи или трехмерные модели, особые трехмерные камеры, поверхностные сканеры и тому подобные устройства однозначно подпадают под запрет.   

Ожидается, что FIA выпустит технические директивы, дополнительно объясняющие, что можно, а что нельзя. 

В спорных случаях, когда решения двух команд будут похожи, решено проводить отдельные разбирательства. 

Новые правила затронут машины 2021 года, включая и те их элементы, которые уже были разработаны до настоящего момента. Но детали, которые были на машинах на момент первой гонки нынешнего сезона, в любом случае можно использовать в дальнейшем, в том числе и в сезоне-2021.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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