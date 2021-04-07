Команды Ф1 согласовали финансовые условия спринтерских гонок

Идея проведения в Формуле 1 коротких субботних гонок обретает все более реальные очертания. Последним вопросом, который требовалось снять, оставался финансовый.

Некоторые команды потребовали от руководства спорта дополнительной компенсации, так как расходы на гонку выше, чем на тренировку. Вопрос дополнительно усложнялся из-за действующего ограничения бюджетов.

В качестве варианта предлагалось увеличить потолок расходов на 1 миллион долларов за сезон, но это не устроило маленькие команды, которые увидели в этом стремление лидеров получить дополнительное преимущество.

По итогам переговоров, которые продолжались несколько последних недель, удалось выработать устраивающее всех решение. О нем не объявлено официально, однако факт договоренности Motorsport.com подтвердили сразу несколько источников.

Точные детали до сих пор не известны, но команды чемпионата получат по $500 тыс. за участие в трех квалификационных гонках – на эту же сумму будет увеличен и годовой лимит расходов.

Кроме того, если в субботней гонке чья-то машина получит серьезные повреждения, соглашение предусматривает возможности дополнительных компенсаций, чтобы соблюсти принцип честности.

Достижение договоренности можно считать окончательным одобрением идеи субботних спринтов. Теперь осталось согласовать действительно небольшие детали, которые уже не смогут остановить реализацию проекта.

Скорее всего, оставшиеся недели пройдут в согласованиях, а официального объявления можно ждать по ходу уик-энда в Имоле.

Субботние гонки протяженностью 100 км пройдут в Сильверстоуне, Монце и Интерлагосе. Тройка лидеров получит на финише очки в небольшом количестве, а финишный протокол определит решетку на воскресенье.