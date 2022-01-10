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Формула 1 Новости

Команды Ф1 согласились на обязательные тренировки новичков в пятницу

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В 2022 году участниками практик смогут стать те пилоты, которые провели не более двух Гран При в Ф1

Команды Ф1 согласились на обязательные тренировки новичков в пятницу

Предложение о внедрении обязательных тренировок для новичков было недавно одобрено комиссией Формулы 1. Сообщается, что новое правило вступит в силу уже в 2022 году, после утверждения Всемирным советом FIA.

Каждому коллективу дважды по ходу сезона нужно будет предоставить автомобиль новичкам во время первых первых пятничных тренировок Ф1. Место боевых пилотов могут занять только те молодые гонщики, которые провели не более двух Гран При за рулем машины чемпионата. Этапы, где новички сядут за руль, будут выбирать сами команды. 

Скорее всего, коллективы не будут выставлять новичков на уик-эндах с форматом спринта, поскольку на подобных Гран При у пилотов и так минимум времени на подготовку к квалификации и остальным сессиям. 

У Mercedes под кандидатуру подпадает чемпион Формулы Е Ник де Врис, у Red Bull – пилот Ф2 Юри Випс или протеже RB Лайам Лоусон, а Ferrari логичнее всего будет выбрать Роберта Шварцмана, который в грядущем сезоне будет выполнять роль тест-пилота команды. Либо же, в качестве альтернативы, Скудерия может принять решение в пользу гонщика симулятора Антонио Фуоко.

Также Шварцмана могут взять и в Haas, поскольку Пьетро Фиттипальди уже провел два Гран При, и едва ли подпадает под звание новичка. 

McLaren могут попробовать «вытащить» из IndyCar Пато О'Уорда, который участвовал в молодежных тестах после финала сезона Ф1 в Абу-Даби. Самые очевидные кандидаты для Alpine, Williams и Alfa Romeo – это Оскар Пиастри, Логан Сарджент/Рой Ниссани и Тео Пуршер соответственно, поскольку все четверо состоят в молодежных программах коллективов. О планах Aston Martin на данный момент говорить сложно.

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