Команды Ф1 смогут потратить в 2023 году по $155 млн

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Дискуссии о том, сколько могут тратить за сезон команды Ф1, особенно обострились на фоне значительной инфляции и недавнего наказания Red Bull – превысив лимит по итогам 2021 года на $2,2 млн, команда вынуждена была заплатить штраф в $7 млн, да еще и потерять время работы в аэродинамической трубе.

Формально в нынешнем сезоне лимит составляет $140 млн. В действительности он будет ощутимо выше – во первых, из-за 22 гонок, во-вторых, благодаря поправке в 3,1%, о которой команды еще летом договорились с боссами чемпионата. Расчеты Motorsport.com показали, что фактическое ограничение в 2022 году окажется на уровне $145,57 млн.

Но с 2023-м картина выглядит и того интереснее. В регламенте прописана базовая величина в $135 млн – однако несложные вычисления показывают, что участники чемпионата получал еще почти по 20 дополнительных миллионов.

Итак, возьмемся за калькулятор.

В правилах сказано, что за каждый Гран При сверх 21 положена прибавка в $1,2 млн – из-за рекордного 24-этапного календаря это в сумме приносит уже $3,6 млн. При этом апрельский Гран При Китая все равно будет учитываться, даже если гонку отменят. Выплат не будет, только если этап вычеркнут более чем за 90 дней до даты проведения.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Добавим к этому уже упомянутую прибавку в 3,1%. Но и это еще не все. Так как инфляция превысила 3-процентный порог, вступает в силу заложенный в регламенте механизм: в финансовых правилах заранее было прописано, что в этом случае сумма трат увеличивается пропорционально. Сейчас зафиксированный рост цен в странах G7 составляет уже 7,2%.

Все эти факторы в сумме приводят к тому, что предел трат превысит $153 млн. Однако команды уверены, что и этого недостаточно. Еще без малого миллион они собираются получить из-за спринтерских уик-эндов. В новом сезоне таких будет уже шесть, то есть к общей сумме добавится еще $900 тыс.

С учетом всех коэффициентов это означает, что планка лимита – напомним он не учитывает гонорары пилотов и трех самых высокооплачиваемых сотрудников – практически достигнет отметки в $155 млн. А значит, команды смогут потратить серьезно больше, чем в нынешнем году.