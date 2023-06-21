Команды Ф1 передумали отказываться от термочехлов для шин с 2024 года

Формула 1 должна до конца июля определиться с тем, разрешено ли будет в сезоне-2024 использовать «грелки» для шин. С прошлого чемпионата температуру в чехлах уже понизили до 70 градусов, а недавно дебютировала дождевая резина, которую нет нужды дополнительно подогревать перед выездом на трассу.

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Однако в последнее время гонщики несколько раз высказывались, что предлагаемые изменения несут в себе риск. Джордж Расселл заметил, что нехватка сцепления с трассой может иметь опасные последствия.

После Гран При Испании Mercedes и Ferrari провели тесты, призванные дать инженерам Pirelli важную информацию для разработки будущих сликов. Финальная сессия для проверки моделей 2024 года пройдет в Сильверстоуне после уик-энда с участием Red Bull, Williams и Haas.

После этого FIA вынесет вопрос на голосование команд. Однако есть основания говорить, что участники чемпионата выскажутся за сохранение действующих правил.

«Думаю, мы не будем спешить с выводами до предстоящих тестов, – сказал глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Нашу машину будет пилотировать Даниэль [Риккардо], он сообщит свои впечатления, и я уверен, что Pirelli примет верное решение.

Но мне не кажется, что сами гонщики хотят [отказа от термочехлов]. Проблема в том, что когда вы хотите улучшить гонки настолько простыми методами, по попытки быстро прогреть резину после выезда на трассу могут обойтись гораздо дороже.

Сейчас у всех есть "грелки", которые выполняют свою работу. Думаю, нам стоит поискать энергосберегающие механизмы их работы вместо полного отказа».

Ferrari SF-23 Карлоса Сайнса в гараже команды Фото: Pirelli

Руководитель Williams Джеймс Воулз добавил: «Я смотрю на этот вопрос предельно прагматично. Покажите мне шины, которые работают без "грелок". Если они действительно эффективны и в Спа при пяти градусах и в Бахрейне при +40, я с удовольствием соглашусь перейти на них, это будет правильный шаг.

Но пока мы не видели резины, способной на такое. Тесты позволят увидеть, появилась ли она. Но мне кажется, что пока нет. Хотя направление выбрано верно».

Важно отметить, что решение сохранить «грелки» на 2024 год будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас FIA выбирает поставщика шин для Формулы 1 на период с 2026-го, и если Pirelli не получит нового контракта, то наверняка вообще свернет работу над перспективными моделями.

Если же боссы спорта решат и дальше работать с миланцами, то вторая попытка отказаться от термочехлов может быть предпринята с сезона-2025.