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Формула 1 / Новость

Команды Ф1 одобрили заморозку моторов

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Команды Ф1 одобрили заморозку моторов
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Red Bull сможет остаться в Ф1 после решения Комиссии

Команды Формулы 1 на прошедшем сегодня заседании единогласно выступили за заморозку силовых установок начиная с сезона-2022. Обсуждение этой темы происходило с подачи Red Bull, которая хотела решить проблему поставки двигателей после ухода Honda из Ф1.

Red Bull хочет самостоятельно производить силовые установки, которые к концу этого года разработает Honda. Однако дальше дорабатывать моторы австрийцы не смогут, а потому попросили запретить доработку и для всех остальных, пока не будет изменен технический регламент в части силовых установок. 

Изначально предложение не встретило единогласного одобрения, но на сегодняшнем заседании команды смогли достичь согласия.

Ранее обсуждалось, что заморозка потребует выравнивания мощностей всех двигателей, при котором слабейший мотор будет уступать сильнейшему не более 2% в лошадиных силах. Как будет решена эта задача, пока не известно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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