Предыдущая / В Aston признали: с одним пит-стопом Алонсо победил бы в Монако Следующая / Ферстаппен завершил пятницу в Барселоне на 0,1 секунды быстрее Алонсо
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Команды Ф1 не поверили в возвращение «козления»

В первой тренировке машины нескольких команд сильно болтало при выходе на стартовую прямую – но оказалось, что причина тут вовсе не в аэродинамике

Мэтт Кью
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Явление вертикальной раскачки, названное «козлением», проявилось на первых же тестах машин Ф1 в 2022 году. Как оказалось, возвращение граунд-эффекта привело к эффекту, который не смог предусмотреть никто из конструкторов. 

При попытке сократить клиренс под днищем возникало столь сильное разрежение, что машина касалась асфальта – и резко отскакивала от него вверх. Из-за этого гонщиков чувствительно болтало в кокпите, а FIA пришлось идти на жесткие ограничительные меры. 

Чтобы победить эту раскачку, у команд ушло полсезона. В 2023-м никто уже не вспоминал про негативный эффект – вплоть до начала Гран При Испании. Там сразу несколько пилотов сообщили по радио о сильной болтанке машин при выходе на стартовую прямую но ходу первой тренировки

Об этом говорили Ландо Норрис из McLaren, Джордж Расселл из Mercedes и оба пилота Red Bull Racing. При этом все они называли одно и то же место: вход в последний поворот. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Стоит отметить, что с этого года Ф1 вернулась к конфигурации без финальной «эски», потому скорость при выходе на стартовую прямую значительно выросла. 

Именно этим глава McLaren Андреа Стелла объяснил проявивший себя феномен.  

«Если бы мы увидели такое только у себя, то поверили мы в возвращение раскачки, – объяснил итальянец на пятничной пресс-конференции FIA. – Мы знаем, что порой у нас проявляется что-то подобное. 

Но о том же самом говорят в Red Bull. Думаю, это указывает, что дело в особенности трассы. И остальные команды тоже столкнулись с этим. 

Насколько мы понимаем, машина Red Bull довольно жестко противостоит "козлению". Так что дело здесь в трассе – и это вызов, с которым нам предстоит разобраться. Насколько можно судить, этим же заняты и Mercedes с Red Bull.

Для борьбы с болтанкой нужно корректировать настройки – и это может привести к потерям на других участках».

Эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон по ходу тренировки высказал предположение, что в финальном повороте «Каталуньи» находится довольно большая кочка. При использовании конфигурации с «эской» она не проявляла себя, так как гонщики использовали иную траекторию и проезжали этот участок значительно медленнее.  

Читайте также:
Поделились
Комментарии

В Aston признали: с одним пит-стопом Алонсо победил бы в Монако

Ферстаппен завершил пятницу в Барселоне на 0,1 секунды быстрее Алонсо
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
«Оставьте классику». Льюис высказался против переезда Ф1 на улицы Мадрида

«Оставьте классику». Льюис высказался против переезда Ф1 на улицы Мадрида

Формула 1
Гран При Испании

«Оставьте классику». Льюис высказался против переезда Ф1 на улицы Мадрида «Оставьте классику». Льюис высказался против переезда Ф1 на улицы Мадрида

Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы

Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы

Формула 1

Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Формула 1

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Самое важное:

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

F2 Формула 2
Барселона

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

F1 Формула 1
Гран При Испании

Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен

Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен

F1 Формула 1
Гран При Испании

Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен

Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов

Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов

F1 Формула 1

Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.