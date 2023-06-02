Команды Ф1 не поверили в возвращение «козления»

Явление вертикальной раскачки, названное «козлением», проявилось на первых же тестах машин Ф1 в 2022 году. Как оказалось, возвращение граунд-эффекта привело к эффекту, который не смог предусмотреть никто из конструкторов.

При попытке сократить клиренс под днищем возникало столь сильное разрежение, что машина касалась асфальта – и резко отскакивала от него вверх. Из-за этого гонщиков чувствительно болтало в кокпите, а FIA пришлось идти на жесткие ограничительные меры.

Чтобы победить эту раскачку, у команд ушло полсезона. В 2023-м никто уже не вспоминал про негативный эффект – вплоть до начала Гран При Испании. Там сразу несколько пилотов сообщили по радио о сильной болтанке машин при выходе на стартовую прямую но ходу первой тренировки.

Об этом говорили Ландо Норрис из McLaren, Джордж Расселл из Mercedes и оба пилота Red Bull Racing. При этом все они называли одно и то же место: вход в последний поворот.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Стоит отметить, что с этого года Ф1 вернулась к конфигурации без финальной «эски», потому скорость при выходе на стартовую прямую значительно выросла.

Именно этим глава McLaren Андреа Стелла объяснил проявивший себя феномен.

«Если бы мы увидели такое только у себя, то поверили мы в возвращение раскачки, – объяснил итальянец на пятничной пресс-конференции FIA. – Мы знаем, что порой у нас проявляется что-то подобное.

Но о том же самом говорят в Red Bull. Думаю, это указывает, что дело в особенности трассы. И остальные команды тоже столкнулись с этим.

Насколько мы понимаем, машина Red Bull довольно жестко противостоит "козлению". Так что дело здесь в трассе – и это вызов, с которым нам предстоит разобраться. Насколько можно судить, этим же заняты и Mercedes с Red Bull.

Для борьбы с болтанкой нужно корректировать настройки – и это может привести к потерям на других участках».

Эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон по ходу тренировки высказал предположение, что в финальном повороте «Каталуньи» находится довольно большая кочка. При использовании конфигурации с «эской» она не проявляла себя, так как гонщики использовали иную траекторию и проезжали этот участок значительно медленнее.