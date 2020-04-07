Команды Ф1 не договорились о снижении затрат
Перенос минимум на год вступления в силу новых технических требований привел к дополнительным сложностям вокруг формирования бюджетов команд и схемы учета затрат
Руководители команд Формулы 1 не смогли достигнуть договоренности о новом снижении потолка бюджетов. Очередное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник на телеконференции с участием главы Ф1 Чейза Кэри, спортивного директора серии Росса Брауна и президент FIA Жана Тодта.
Ограничение расходов команд Ф1 вступит в силу в 2021 году. Изначально была установлена планка в 175 млн долларов в год, затем команды договорились понизить ее до 150 млн. Однако эпидемия коронавируса существенно ударила по финансовому положению Ф1. Теперь ряд команд, включая McLaren, хочет дальнейшего снижения. С этим пока не согласны представители самых богатых и успешных коллективов.
Основная дискуссия развернулась вокруг системы учета расходов команд-середняков, которые имеют партнеров среди коллективов «большой тройки». Red Bull и AlphaTauri принадлежат одной компании, Alfa Romeo по сути представляет собой фарм-клуб Ferrari, а Mercedes сотрудничает с Racing Point и Williams. Ряд руководителей команд полагает, что этим можно воспользоваться для обхода потолка бюджетов.
К примеру, поставляя команде-клиенту детали подвески, топ-команда может использовать их и сама, но вписать расходы на разработку в чужой бюджет. В свою очередь, лидеры Ф1 утверждают, что было бы несправедливо заведомо лишать небольшие команды возможности вести самостоятельные разработки.
Еще одним спорным моментом стало правило, согласно которому вся сделанная в 2021 году работа вписывается в бюджет этого же года – даже если производится в рамках подготовки к следующему сезону. То есть при создании совершенно новых машин для сезона-2022 команды должны будут вписаться в бюджет 2021 года. Изначально же планировалось, что новый регламент вступит в силу в сезоне-2021, а разработка новых машин будет осуществляться в 2020 году, когда потолок бюджетов еще не действует. Сейчас же вступление регламента в силу отложили на год, что может ударить по бюджетам на постройку новых болидов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Команды Ф1 не договорились о снижении затрат
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