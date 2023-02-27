Команды Ф1 нацелились повысить вступительный взнос для Андретти до $600 млн
Участники чемпионата хотят повысить втрое размер компенсационного фонда для тех, кто собирается дебютировать в Гран При
Сразу несколько источников сообщили Motorsport.com о серьезном намерении команд Формулы 1 увеличить размер компенсационного фонда, призванного покрыть снижение призовых нынешним участникам после расширения пелотона, с 200 до 600 миллионов долларов.
Один оз руководителей команд уточнил, что трехкратное увеличение является минимально возможным, а в действительности желательно еще больше увеличить размер фонда.
Все это напрямую связано с объявленным FIA тендером для новых участников, по итогам которого для Ф1 отберут одну или две новых команды. Самой весомой сейчас выглядит совместная заявка Майкла Андретти и Cadillac,но есть и другие желающие.
Ранее босс Andretti говорил, что готов перевести $200 млн в компенсационный фонд, однако трехкратный рост этой суммы рискует стать реальным препятствием для планов американца.
Необходимость подобных выплат прописана в Договоре Согласия, который был подписан командами в августе 2020 года и действует до конца 2025-го. По нему каждый дебютант чемпионата обязан компенсировать прежним участникам снижение призовых разовым платежом в $20 млн на команду.
Теперь для Андретти важно добиться права прийти в Ф1 именно в 2025 году, когда еще действуют старые правила. Однако тендер FIA не оговаривает конкретных сроков, там говорится про возможность дебюта «в 2025, 2026 или 2027 году».
У нынешних команд есть право требовать пересмотра финансовых условий, так как их расходы в последнее время выросли из-за инфляции. В то же время, оправдать перед FIA и Ф1 запрос трехкратное увеличение фонда им будет непросто. Однако источники указывают, что после нескольких месяцев переговоров увеличение компенсаций неизбежно.
Также нет сомнений, что с 2026 года, когда вступит в силу новая редакция Договора Согласия, размер фонда будет вновь увеличен.
По оценкам экспертов, недавний выкуп Sauber обошелся Audi в сумму, близкую к $600 млн. Так что своими действиями команды чемпионата недвусмысленно намекают дебютантам, чтобы не не пытались действовать своими силами, а тоже искали альянса с кем-то из существующих игроков.
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