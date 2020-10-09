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Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Команды Ф1 могут сократить программу тренировок ради экономии шин

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Команды Ф1 могут сократить программу тренировок ради экономии шин
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Холодная погода и дождь над «Нюрбургрингом» с высокой вероятностью приведут к тому, что в пятницу гонщики будут ездить меньше обычного

Формула 1 никогда не проводила соревнования на немецкой трассе так поздно, как в этом году. «Нюрбургринг» в общей сложности 40 раз принимал Гран При, и всего пять раз они проходили осенью – в сентябре или самом начале октября. 

Себастьян Феттель неслучайно назвал этот район страны «немецкой Сибирью» – прогноз погоды на уик-энд обещает холод и дождь. В четверг все кутались в теплые куртки, и только Валттери Боттас рискнул появиться в паддоке в футболке.

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Но кроме дискомфорта три дня дождя имеют и еще одно очень неприятное следствие. У команд по регламенту есть всего по три комплекта дождевых шин на уик-энд. Если станет ясно, что использовать их предстоит во всех сессиях, то единственным вариантом для участников Айфельского Гран При станет сокращение программы тренировок. 

Если условия позволят использовать промежуточную резину, этого уже будет достаточно, так как добавятся еще пять комплектов. Учитывая низкие темпы износа резины для сырой погоды, можно будет ездить, не задумываясь об экономии. 

Последние прогнозы обещают, что к субботе можно ждать небольшого улучшения условий. Однако в паддоке к подобным предсказаниям всегда относятся с известной осторожностью. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Четверг
Местонахождение Нюрбургринг
Автор Роберто Кинкеро

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