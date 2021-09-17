Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам

В 2022 году в Формуле 1 серьезно меняется технический регламент. Среди прочего вместо 13-дюймовых колесных дисков будут использоваться 18-дюймовые, что при прочих равных должно привести к увеличению веса машин.

Согласно изменениям в правилах, минимальный вес болидов вырастет на 38 кг и составит 790 кг. Это вряд ли понравится пилотам, которые регулярно жалуются в интервью на рост массы машин в последние десятилетия и на связанные с этим сложности с управлением автомобилями (из-за более высокой инерции). А вот конструкторам команд указанный норматив кажется командам излишне жестким. Об этом заявил изданию Racefans.net технический директор Alfa Romeo Ян Моншо.

«Главным вопросом, который обсуждается всеми командами и технической группой FIA, сейчас является как раз минимальный вес болидов, – сказал Моншо. – Даже увеличение его на пару килограммов заметно упростило бы нам задачу. Это также вопрос экономии средств. Достигнуть нужного показателя можно, но это обойдется в очень существенную сумму.

Нас ждут шины большего посадочного диаметра, более крупные колесные диски, увеличенные тормозные механизмы. Все это увеличивает вес примерно на 40 килограммов. Мы будем строить совершенно новые машины, фактически опираясь на эти самые новые колеса, и это очень серьезный вызов».

Помимо новых колес болиды получат принципиально иную аэродинамическую схему, что, по словам Моншо, заставляет команду серьезно нервничать.

«Другим вызовом является аэродинамика с упрощенным задним крылом и совершенно другим днищем с граунд-эффектом, – говорит технический директор Alfa Romeo. – Смелые решения приходится принимать на очень ранних стадиях проектирования, когда закладываются основные параметры машины. И несмотря на возможности компьютерного проектирования и наличие аэродинамической трубы окончательное понимание последствий этих решений придет только на трассе.

Мы ключевые решения по конструкции болидов уже приняли, так что сейчас это заставляет нас немного нервничать по поводу их эффективности.

Пока я доволен тем, что у нас получается, однако до первой гонки на новых машинах осатется еще шесть месяцев и мы пока только в середине пути. Есть еще несколько ключевых вещей, которые предстоит проработать».