Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Эта история была (на настоящий момент) последней, способной как-то повлиять на итоги сезона-2023 в Формуле 1. По ходу финальной гонки на «Яс-Марине» судьи зафиксировали нарушения правил проведения пит-стопов пятью командами.

В список гонщиков, чьи результаты из-за этого оставались предварительными, вошли победивший Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

Суть нарушения состояла в том, что во время работы с машинами некоторые механики открыли визоры своих шлемов. И хотя причиной тому стали жара и сгущающиеся сумерки, формально такие действия стали «недостаточной защитой глаз».

После того, как ситуацию разобрали с тим-менеджерами, было объявлено, что штрафовать никого не будут. Напомнив, что безопасность должна иметь первостепенное значение, FIA сообщила, что «в некоторых случаях четко зафиксировать нарушение не представлялось возможным».

Также в отчете сказано: ««Всем командам следует помнить о важности защиты глаз всего персонала, работающего с автомобилем, и обеспечить соблюдение этих требований всеми сотрудниками в будущем».

Ранее судьи FIA простили Серхио Пересу негативные высказывания в их адрес: по результатам разбора мексиканцу из Red Bull назначили «формальное предупреждение» после его «искренних извинений».