Команды Ф1 готовы помочь в производстве медоборудования
Базирующиеся в Британии гоночные коллективы изучают возможности включиться в борьбу с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких
Глобальная пандемия коронавируса среди прочего увеличила спрос на аппараты искусственной вентиляции легких – это оборудование требуется, когда заболевание протекает в особо тяжелой форме и приводит к серьезным осложнениям.
Теоретически принять участие в производстве такой техники могут команды Формулы 1 – и, как сообщают организаторы чемпионата Ф1 в своем официальном заявлении, базирующиеся в Великобритании коллективы Mercedes, Red Bull, Racing Point и Williams уже провели соответствующие консультации с представителями государственной системы здравоохранения.
Впрочем, стоит принять во внимание, что недавно команды согласились перенести на март-апрель обязательные каникулы (которые обычно проходят летом) – и увеличить продолжительность этих каникул с двух недель до трех.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Команды Ф1 готовы помочь в производстве медоборудования
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