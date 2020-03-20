Команды Ф1 готовы помочь в производстве медоборудования

Глобальная пандемия коронавируса среди прочего увеличила спрос на аппараты искусственной вентиляции легких – это оборудование требуется, когда заболевание протекает в особо тяжелой форме и приводит к серьезным осложнениям.

Теоретически принять участие в производстве такой техники могут команды Формулы 1 – и, как сообщают организаторы чемпионата Ф1 в своем официальном заявлении, базирующиеся в Великобритании коллективы Mercedes, Red Bull, Racing Point и Williams уже провели соответствующие консультации с представителями государственной системы здравоохранения.

Впрочем, стоит принять во внимание, что недавно команды согласились перенести на март-апрель обязательные каникулы (которые обычно проходят летом) – и увеличить продолжительность этих каникул с двух недель до трех.