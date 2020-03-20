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Формула 1 / Новость

Команды Ф1 готовы помочь в производстве медоборудования

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Команды Ф1 готовы помочь в производстве медоборудования
Автор:
, Главный редактор
20 мар. 2020 г., 18:55

Базирующиеся в Британии гоночные коллективы изучают возможности включиться в борьбу с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких

Глобальная пандемия коронавируса среди прочего увеличила спрос на аппараты искусственной вентиляции легких – это оборудование требуется, когда заболевание протекает в особо тяжелой форме и приводит к серьезным осложнениям.

 Теоретически принять участие в производстве такой техники могут команды Формулы 1 – и, как сообщают организаторы чемпионата Ф1 в своем официальном заявлении, базирующиеся в Великобритании коллективы Mercedes, Red Bull, Racing Point и Williams уже провели соответствующие консультации с представителями государственной системы здравоохранения. 

Впрочем, стоит принять во внимание, что недавно команды согласились перенести на март-апрель обязательные каникулы (которые обычно проходят летом) – и увеличить продолжительность этих каникул с двух недель до трех.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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