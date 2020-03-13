Команду McLaren на две недели поместили на карантин
14 сотрудников остаются в Австралии, остальные проведут две недели в изоляции в Великобритании
Все сотрудники команды McLaren, которые побывали в Австралии, ближайшие 14 дней не смогут полноценно участвовать в работе коллектива, говорится в сообщении команды. Это связано с обнаружением коронавируса у одного из механиков.
14 человек, которые непосредственно контактировали с заболевшим, останутся в Австралии. Они будут жить в том же отеле, где собиралась прожить вся команда во время гоночного уикенда. Остальные соберут оборудование в паддоке и отправятся в Великобританию. Однако вход на базу McLaren в течении двух недель для них будет запрещен.
В сообщении ничего не говорится о гонщиках Карлосе Сайнсе и Ландо Норрисе, но поскольку речь идет обо всех членах команды, можно предположить, что карантин распространяется и на них тоже.
Решение McLaren ставит под сомнение возможность участия команды в Гран При Бахрейна через неделю. По данным Auto Motor und Sport, заболевший сотрудник McLaren остается в больнице. В команде он отвечал за дозаправку болидов перед заездами.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Команду McLaren на две недели поместили на карантин
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