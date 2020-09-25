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Формула 1 / Гран При России / Новость

Команду Квята удивила работа мягких шин в Сочи

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Команду Квята удивила работа мягких шин в Сочи
Автор:
, Главный редактор

Состав С5 изнашивается не так быстро, как ожидали инженеры AlphaTauri – однако выжать максимум из этих шин пилоты команды пока не смогли

Сделанный компанией Pirelli выбор шин для Гран При России вызывал у команды AlphaTauri определенное беспокойство – но пессимистичные прогнозы пока не оправдались. Об этом пресс-службе итальянского коллектива рассказал главный гоночный инженер Джонатан Эддолс.

«Работа шин являлась одной из главных неизвестных перед началом уик-энда. Нам поначалу казалось, что привозить сюда самый мягкий состав С5 было весьма смелым решением. Ведь раньше, особенно в последние два года, здесь были определенные проблемы и с более жестким С4 – в частности, мы сталкивались с его зернением. Поэтому понимание тонкостей работы шин было одной из главных задач сегодня.

На первую тренировку мы выделили каждому из пилотов по два комплекта Medium, чтобы они смогли совершить достаточно большое количество кругов – а мы могли бы постепенно совершенствовать настройки подвески и работать над балансом машины. С балансом тут все не так просто. Трасса достаточно сильно нагружает задние колеса – и к концу круга поведение машины может заметно измениться. В том числе из-за этого мы сосредоточились на том, чтобы сделать машину максимально стабильной в рамках одного быстрого круга.

Вторую тренировку мы начали на шинах Hard – и обоим пилотам удалось показать конкурентоспособные времена. Переход на мягкие шины не привел к тому росту темпа, на который мы рассчитывали – поэтому вечером нам будет над чем поработать. Однако на длинных сериях кругов состав С5 смотрелся не так уж плохо и изнашивался не так уж быстро. Так что, при работе над стратегией нам придется учитывать и это».

Сам Даниил прокомментировал итоги пятницы более лаконично: «Сегодня я прежде всего доволен количеством кругов, которые удалось совершить. Нам еще предстоит шлифовать баланс машины – но типовую пятничную работы мы в целом провели. Похоже, что выходные будут жаркими – и мы приложим максимум усилий, чтобы максимально хорошо адаптировать машину к этим условиям. Если мы все сделаем как надо сегодня вечером и завтра утром – не вижу причин, по которым мы не сможем бороться за выход в третий сегмент квалификации».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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