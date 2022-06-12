Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren

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Два пилота команды из Уокинга использовали для гонки в Баку разные тактические схемы: Ландо Норрис стартовал на шинах Medium, а Даниэль Риккардо – на более жестких Hard.

На первой части дистанции у австралийца был хороший темп, но по указанию с мостика он оставался позади напарника до пит-стопа Ландо. Режим VSC дал Даниэлю преимущество в момент смены шин – и на втором отрезке уже он был лидером в паре McLaren.

В концовке Риккардо уперся в Alpine Фернандо Алонсо, тогда как Норрис оказался позади их пары – и спросил команду по радио, может ли атаковать. Ответ оказался отрицательным, что немало расстроило британца.

После финиша на девятом месте, отвечая на вопрос Motorsport.com об отношении к приказам пилотам, Ландо рассказал: «Думаю, тут все просто. У Даниэля был всего один круг, когда он мог обогнать меня, но не стал делать этого – прямо перед моим пит-стопом. Полагаю, ему сказали прикрывать нас от атак [Пьера] Гасли, но в любом случае, на следующем же круге я поехал в боксы.

Так что он остался позади меня, а я, в свою очередь, не стал обгонять его. У меня были такие возможности, как-то мы вообще были рядом перед первым поворотом. Мне было непросто принять решение, что делать. На шинах Hard мой темп был выше его.

Но я принял решение команды. Ему повезло с пит-стопом во время VSC, он смог оказаться впереди на резине Medium. Я полагал, что он будет чуть быстрее и сможет атаковать Фернандо.

Сегодня мы хорошо поработали как команда и добились желаемого – двойного финиша в десятке».

Он добавил: «Для меня не было большой разницы, восьмое место или девятое. Это ничего не меняет. Нам просто нужно было финишировать как можно выше.

Я понимаю, что это разные ситуации: Даниэль оставался позади меня на протяжении одного круга. Этот круг едва ли что-то изменил бы. Полагаю, [даже в случае обгона] он все равно остался бы за Фернандо и передо мной благодаря пит-стопу под VSC.

Так что я просто доехал гонку на нормальной позиции. Мы считали нашу тактику правильной, но она не особенно помогла. Так что к концу гонки нам нечего было делить».

Риккардо, со своей стороны, добавил, что даже если бы он пропустил Норриса на последних кругах, тому все равно не удалось бы обогнать Алонсо.

«Мои шины работали лучше, – сказал австралиец. – В начале гонки мы были быстрее, но последовали командные приказы.

В концовке уже Ландо был быстрее на своих Hard, но вновь последовали приказы. Так что, в каком-то смысле, палка оказалась о двух концах.

В начале гонки я мог использовать DRS, но поднимал ногу с газа – не обгонял, хотя легко мог сделать это. В конце он мог использовать DRS и, пожалуй, также имел возможность обогнать за круг или два до финиша. Так что история перевернулась.

В любом случае, даже если бы я пустил его, думаю, он бы ничего на смог противопоставить Фернандо. Я уже видел, как поначалу он выходил из 16-го поворота [на длинную прямую], утыкаясь в коробку передач Alpine – и все равно не мог провести обгон.

Потому командный результат не поменялся бы, мы остались бы восьмым и девятым».

Заработав в Баку шесть очков, McLaren удержалась на четвертой строчку в Кубке конструкторов. Соперники из Alpine смогли подобраться всего на один балл, сейчас между командами 18 очков.