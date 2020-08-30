Команде пришлось дважды объяснять Боттасу правила борьбы с Хэмилтоном

Большинство ярких событий в Гран При Бельгии происходило за пределами группы лидеров. Первая четверка финишировала ровно в том же порядке, что и стартовала. На этом фоне некоторую интригу, казалось, готов был внести Валттери Боттас.

На седьмом круге он отставал от лидера Льюиса Хэмилтона менее чем на полторы секунды и в этот момент спросил по радио, может ли он однократно использовать режим повышенной мощности. Валттери ответили, что такой режим доступен, но напомнили, что перед гонкой был уговор использовать его только для борьбы с соперниками из других команд.

Макс Ферстаппен, следовавший позади Боттаса, к тому моменту отстал на несколько секунд и никакой угрозы для финна не представлял, так что фраза очевидно прозвучала как запрет атаковать Хэмилтона.

«Я первый раз об этом уговоре слышу», – уверенно ответил тогда Боттас по радио.

После финиша у Боттаса попросили прокомментировать эти радиопереговоры.

«Честно сказать, я не в курсе. Может такая договоренность и правда была», – сказал пилот Mercedes.

Ясность в итоге попытался внести глава команды Тото Вольф: «У нас нет правил, запрещающих нашим пилотам сражаться на трассе. Утром мы лишь договорились о том, что возможности для использования режима повышенной мощности у нас ограничены. И что пилоты постараются не использовать их друг против друга. Или хотя бы не станут тратить на это последнюю возможность включить такой режим, чтобы сохранить ее для того, чтобы отбить атаку Макса или других соперников.

Но с Валттери, возможно, произошло недопонимание, так что потребовалось еще раз объяснить по радио».