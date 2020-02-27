Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!

50 тысяч человек приняли участие в опросе, в рамках которого официальный сайт чемпионата мира предложил посетителям определить, какие команды Ф1 опережают конкурентов по такому немаловажному элементу, как красота расцветки.

В результате первое место с приличным отрывом занял коллектив AlphaTauri, а ни одна из топ-команд не попала в первую тройку.

Напомним, что команда по имени AlphaTauri официально появилась на свет пару недель назад – хотя на деле речь идет только о переименовании коллектива, известного ранее как Minardi и Toro Rosso.

С помощью слайдера можно ознакомиться с полными результатами опроса.