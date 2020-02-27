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Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!

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Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!
Автор:
, Главный редактор
27 февр. 2020 г., 04:05

Официальный сайт Формулы 1 подвел итоги очередного голосования среди болельщиков. Выбирали лучшую из расцветок, которую будут использовать команды в чемпионате 2020 года

50 тысяч человек приняли участие в опросе, в рамках которого официальный сайт чемпионата мира предложил посетителям определить, какие команды Ф1 опережают конкурентов по такому немаловажному элементу, как красота расцветки.

В результате первое место с приличным отрывом занял коллектив AlphaTauri, а ни одна из топ-команд не попала в первую тройку.

Напомним, что команда по имени AlphaTauri официально появилась на свет пару недель назад – хотя на деле речь идет только о переименовании коллектива, известного ранее как Minardi и Toro Rosso.

С помощью слайдера можно ознакомиться с полными результатами опроса.

Слайдер
Список

10-е место. Racing Point. 2 % голосов

10-е место. Racing Point. 2 % голосов
1/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

9-е место. Haas. 4 % голосов

9-е место. Haas. 4 % голосов
2/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

8-е место. Red Bull. 5 % голосов

8-е место. Red Bull. 5 % голосов
3/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

5-е место. Alfa Romeo. 7 % голосов

5-е место. Alfa Romeo. 7 % голосов
4/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

5-е место. Ferrari. 7 % голосов

5-е место. Ferrari. 7 % голосов
5/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

5-е место. Mercedes. 7 % голосов

5-е место. Mercedes. 7 % голосов
6/10

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

4-е место. Williams. 9 % голосов

4-е место. Williams. 9 % голосов
7/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3-е место. Renault. 9 % голосов

3-е место. Renault. 9 % голосов
8/10

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2-е место. McLaren. 10 % голосов

2-е место. McLaren. 10 % голосов
9/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Победитель. AlphaTauri. 40 % голосов

Победитель. AlphaTauri. 40 % голосов
10/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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