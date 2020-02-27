Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!
Официальный сайт Формулы 1 подвел итоги очередного голосования среди болельщиков. Выбирали лучшую из расцветок, которую будут использовать команды в чемпионате 2020 года
50 тысяч человек приняли участие в опросе, в рамках которого официальный сайт чемпионата мира предложил посетителям определить, какие команды Ф1 опережают конкурентов по такому немаловажному элементу, как красота расцветки.
В результате первое место с приличным отрывом занял коллектив AlphaTauri, а ни одна из топ-команд не попала в первую тройку.
Напомним, что команда по имени AlphaTauri официально появилась на свет пару недель назад – хотя на деле речь идет только о переименовании коллектива, известного ранее как Minardi и Toro Rosso.
С помощью слайдера можно ознакомиться с полными результатами опроса.
10-е место. Racing Point. 2 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
9-е место. Haas. 4 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
8-е место. Red Bull. 5 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
5-е место. Alfa Romeo. 7 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
5-е место. Ferrari. 7 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
5-е место. Mercedes. 7 % голосов
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
4-е место. Williams. 9 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
3-е место. Renault. 9 % голосов
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2-е место. McLaren. 10 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Победитель. AlphaTauri. 40 % голосов
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
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|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Команде Квята нет и двух недель – а она уже кое-что выиграла!
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