Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сафнауэр опроверг переход в Alpine Следующая / Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды

Автор:
, Редактор

Все работы над машинами должны быть завершены за три часа до старта первой тренировки

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды

Из-за логистического кризиса команды Формулы 1 только-только получают свои грузы из Мексики. Так, болиды McLaren, Ferrari, Alfa Romeo и Haas прибыли лишь во второй половине четверга, силовые установки всех команд задержались еще сильнее.

По правилам, написанным с целью облегчения работы механиков, команды должны полностью подготовить свои машины за 18 часов до старта первой тренировки, чтобы у сотрудников было время отдохнуть, а также чтобы без спешки осуществить все технические проверки.

Однако в этот раз представители FIA разрешили механикам работать на 15 часов дольше и подготовить болиды за три часа до начала тренировки. Иными словами, сотрудникам команд придется трудиться всю ночь, чтобы подготовить машины к 09:30 утра пятницы по местному времени.

После этого последует техническая проверка. В чемпионате пока рассчитывают, что все успеют к старту тренировки, намеченному на 12:30 по местному времени.

Логистический кризис был вызван ухудшением погоды в Мексике. В результате два самолета с машинами и оборудованием команд не смогли вовремя вылететь в Бразилию и задержались на несколько дней.

На следующей неделе механиков также ждет трудная работа, так как нужно будет успеть все разобрать, упаковать, перевести в Катар и там собрать обратно уже к следующему уик-энду.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сафнауэр опроверг переход в Alpine
Предыдущая новость

Сафнауэр опроверг переход в Alpine
Следующая новость

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes Гран При Бразилии
Формула 1

Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki Гран При Бразилии
Формула 1

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ

Самое важное:

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности
Формула 1 Формула 1

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari
Формула 1 Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.