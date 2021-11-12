Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды

Из-за логистического кризиса команды Формулы 1 только-только получают свои грузы из Мексики. Так, болиды McLaren, Ferrari, Alfa Romeo и Haas прибыли лишь во второй половине четверга, силовые установки всех команд задержались еще сильнее.

По правилам, написанным с целью облегчения работы механиков, команды должны полностью подготовить свои машины за 18 часов до старта первой тренировки, чтобы у сотрудников было время отдохнуть, а также чтобы без спешки осуществить все технические проверки.

Однако в этот раз представители FIA разрешили механикам работать на 15 часов дольше и подготовить болиды за три часа до начала тренировки. Иными словами, сотрудникам команд придется трудиться всю ночь, чтобы подготовить машины к 09:30 утра пятницы по местному времени.

После этого последует техническая проверка. В чемпионате пока рассчитывают, что все успеют к старту тренировки, намеченному на 12:30 по местному времени.

Логистический кризис был вызван ухудшением погоды в Мексике. В результате два самолета с машинами и оборудованием команд не смогли вовремя вылететь в Бразилию и задержались на несколько дней.

На следующей неделе механиков также ждет трудная работа, так как нужно будет успеть все разобрать, упаковать, перевести в Катар и там собрать обратно уже к следующему уик-энду.