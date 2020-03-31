Официально: командам Формулы 1 запретили работать над новыми машинами до конца года
Разработка машин под новый технический регламент отложена до следующего года
Всемирный совет по автоспорту (WMSC) одобрил ряд мер, призванных снизить влияние всемирной пандемии коронавируса на Формулу 1. В частности, был формально одобрен ранее согласованный командами запрет на работу в этом году над машинами, которые создаются под совершенно новые техтребования.
Напомним, новый технический регламент Ф1 должен был вступить в силу в 2021 году, но в итоге команды согласились перенести этот срок на один сезон в связи с кризисной ситуацией. В сезоне-2021 команды будут обязаны использовать те же шасси, что и в нынешнем году, а за разработку новых болидов примутся не раньше начала 2021 года. Это призвано снизить траты команд, многие из которых рискуют столкнуться с финансовым кризисом в связи с поздним началом сезона-2020.
Также с команд сняли обязательство участвовать в тестах новых шин Pirelli. Ранее итальянская компания планировала провести в этом году 25 тестовых дней.
Совет разрешил FIA и Ф1 вносить дальнейшие изменения в календарь сезона-2020, не спрашивая мнения команд. По ряду вопросов, решение которых ранее требовало единогласного решения всех команд, теперь достаточно голосов большинства.
Вдобавок к базам команд, которые ранее были отправлены на принудительные каникулы, теперь будут закрыты также и отделения, отвечающие за разработку и производство силовых установок.
Также были внесены изменения в правила использования моторов на случай, если в сезоне-2020 окажется 14 гонок или меньше. В таком случае каждый пилот сможет использовать по два мотора, турбонагнетателя и мотор-генератора MGU-H вместо трех. Если гонок будет 11 или менее, число доступных мотор-генераторов MGU-K, батарей и блоков управления электроникой сократится до одного вместо привычных двух (на количестве доступных моторов, турбин и MGU-H это не скажется).
Также Совет изменил правила тестов новичков, которые проходят после заключительного Гран При сезона. Теперь каждая команда сможет использовать на этих тестах два болида вместо одного.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Официально: командам Формулы 1 запретили работать над новыми машинами до конца года
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