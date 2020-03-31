Официально: командам Формулы 1 запретили работать над новыми машинами до конца года

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) одобрил ряд мер, призванных снизить влияние всемирной пандемии коронавируса на Формулу 1. В частности, был формально одобрен ранее согласованный командами запрет на работу в этом году над машинами, которые создаются под совершенно новые техтребования.

Напомним, новый технический регламент Ф1 должен был вступить в силу в 2021 году, но в итоге команды согласились перенести этот срок на один сезон в связи с кризисной ситуацией. В сезоне-2021 команды будут обязаны использовать те же шасси, что и в нынешнем году, а за разработку новых болидов примутся не раньше начала 2021 года. Это призвано снизить траты команд, многие из которых рискуют столкнуться с финансовым кризисом в связи с поздним началом сезона-2020.

Также с команд сняли обязательство участвовать в тестах новых шин Pirelli. Ранее итальянская компания планировала провести в этом году 25 тестовых дней.

Совет разрешил FIA и Ф1 вносить дальнейшие изменения в календарь сезона-2020, не спрашивая мнения команд. По ряду вопросов, решение которых ранее требовало единогласного решения всех команд, теперь достаточно голосов большинства.

Вдобавок к базам команд, которые ранее были отправлены на принудительные каникулы, теперь будут закрыты также и отделения, отвечающие за разработку и производство силовых установок.

Также были внесены изменения в правила использования моторов на случай, если в сезоне-2020 окажется 14 гонок или меньше. В таком случае каждый пилот сможет использовать по два мотора, турбонагнетателя и мотор-генератора MGU-H вместо трех. Если гонок будет 11 или менее, число доступных мотор-генераторов MGU-K, батарей и блоков управления электроникой сократится до одного вместо привычных двух (на количестве доступных моторов, турбин и MGU-H это не скажется).

Также Совет изменил правила тестов новичков, которые проходят после заключительного Гран При сезона. Теперь каждая команда сможет использовать на этих тестах два болида вместо одного.