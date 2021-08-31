Командам Формулы 1 разрешили потратить лишние $1,2 млн

С нынешнего сезона в Формуле 1 действует лимит бюджетов – команды должны уместить свои расходы в 145 миллионов долларов. Однако в действительности в регламенте есть великое множество оговорок, которые влияют на итоговую сумму.

Одна из них касается общего количества Гран При. Величина лимита установлена при том условии, что календарь включает в себя 21 гонку. Однако, как известно, в 2021 году их планировалось провести 23, а после недавнего решения об отмене этапа в Японии количество Гран При сократилось до 22.

За счет каждой лишней гонки – как предусмотрено статьей 2.3 Технического регламента Ф1 – величина бюджета команд увеличивается на 1,2 миллиона. Таким образом, изначально в этом году она составляла 147,4 млн.

И хотя теперь сумма должна была сократиться, в правилах есть оговорка о том, что изменения в календаре не имеют обратной силы применительно к лимиту бюджетов, если отмена состоялась менее, чем за три месяца до намеченной даты этапа.

Таким образом команды получили возможность «бесплатно» потратить $1,2 млн, которые потребовались бы для поездки на «Сузуку» и выступлений там.

Стоит отметить, что для топ-команд Ф1 действующие в этом году финансовые ограничения являются серьезным испытанием. Mercedes, Red Bull и Ferrari оперируют средствами на границе лимита, потому любые незапланированные траты – скажем, на ремонт разбитой в аварии машины – становятся для них серьезной проблемой.