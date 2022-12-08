Командам Формулы 1 перестанут оплачивать аварии в спринтах
Всемирный совет FIA утвердил новые финансовые правила, которые вступят в силу с 2023 года
В последнее время участники Ф1 ведут отчаянное сражение за возможность тратить больше средств по ходу сезона – в условиях лимита бюджетов они используют любой повод, чтобы выбить у FIA прибавку. Скажем, этим летом планку минимальных трат удалось поднять на 3%, аргументировав это инфляцией.
Еще одним способом продавить свои интересы для команд стало введение в 2021 году спринтерских гонок. Участники чемпионата сразу заявили, что 100-километровый субботний заезд требует дополнительных ресурсов по сравнению с обычной тренировкой.
Так как с 2023 года количество спринтов вырастет с трех до шести, потребовались дополнительные переговоры, чтобы найти устраивающие всех условия. Как говорят, одна команда попросила увеличения лимита разом на $5 млн.
Однако в среду на заседании Всемирного совета FIA в Болонье была утверждена новая формула. Она проще той, что действовала прежде. Раньше команда имела право по умолчанию потратить дополнительно $150 тысяч на каждый спринт, а в случае аварии ее пилота вступало в силу следующее правило – на ремонт повреждений выделялось еще $100 тысяч, но если стоимость восстановления оказывалась выше, то росла и прибавка.
Теперь этот сложный порядок остался в прошлом. Аварии больше оплачивать не будут вовсе, но вот «цену» каждого спринта поднимут вдвое – до $300 тысяч.
Кроме того, всемирный совет окончательно утвердил новые требования к дуге безопасности за головой пилота, которые стали реакцией на аварию Гуаньюя Чжоу в Сильверстоуне. Теперь дуга должна стать еще крепче и выдерживать не только вертикальную, но и горизонтальную нагрузку.
Увидеть новую дугу можно, например, в ролике команды Mercedes, где Джордж Расселл проходит подгонку сиденья в машине 2023 года.
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