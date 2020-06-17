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Формула 1 / Новость

Командам Ф1 запретят дорабатывать домкраты и гайковерты

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Командам Ф1 запретят дорабатывать домкраты и гайковерты
Автор:
, Главный редактор
17 июн. 2020 г., 07:31

С 1 октября будет введен мораторий на изменение конструкции оборудования, которое используется на пит-стопах

Международная автомобильная федерация во вторник опубликовала новую техническую директиву. В соответствии с ней после 30 сентября команды Формулы 1 на неопределенное время лишатся возможности дорабатывать конструкцию оборудования, которое используется во время работ на пит-лейне.

Нетрудно догадаться, что новая мера вводится в рамках политики по снижению затрат. Некоторое время назад обсуждалась даже идея перехода всех команд на оборудование от единого поставщика – однако она была отвергнута. Переход на такую схему сделал бы бесполезным уже имеющееся оборудование и заставил бы команды тратить немалые средства на закупку нового – что привело бы только к росту расходов.

Начиная с 1 октября, в конструкцию оборудования можно будет вносить только незначительные изменения, которые потребуют согласовывания с представителями FIA.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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