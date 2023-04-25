Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор
Участники чемпионата согласовали с FIA послабления в установке компонентов силовой установки. Они будут действовать исключительно в нынешнем чемпионате
Изменения существенно помогут командам в рекордном по нагрузке сезоне из 23 гонок.
Теперь они смогут использовать без наказания использовать по четыре блока внутреннего сгорания, турбины и мотор-генератора MGU-H и MGU-K – прежде разрешены были только три.
При этом батареи и блоки контрольной электроники (Шарль Леклер уже получил штраф за их перерасход в Джидде) решено было оставить на прежнем уровне – по два комплекта на весь чемпионат.
Изменения были согласованы Комиссией Ф1 и утверждены во вторник Всемирным советом FIA.
Как и прежде, в случае первого нарушения по любому из компонентов гонщик получит штраф в десять позиций на решетке, второе и каждое последующее превышение приведет к пяти.
Механики рядом с машинами на стартовом поле
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Также в правилах произошли и другие, не столь значительные изменения. Время, которое выделяется под предстартовые церемонии на стартовом поле, выросло с 40 до 50 минут. Это позволит промоутерам проводить больше красочных церемоний.
Из документа FIA следует, что «на некоторых этапах это время будет использовано для представления пилотов зрителям».
Формальное одобрения получили новые правила проведения пит-стопов, принятые после конфуза с Фернандо Алонсо в Джидде. Они касаются касания машины домкратом, которые теперь считаются работой с ней. Команды были проинформированы об этом еще в преддверии Гран При Австралии.
Также FIA согласилась рассмотреть вопрос выведения капитальных инвестиций в инфраструктуру из-под лимита бюджетов.
Этот вопрос актуален, например, для Williams, которая в рамках действующих правил не может нагнать соперников из-за устаревшего оборудования базы.
Однако как именно будут реализованы перемены, пока в точности неизвестно. Чиновники увязали эту инициативу с природоохранной составляющей.
В заявлении FIA говорится: «Специальная рабочая группа в рамках Финансового консультативного комитета разработала предложение об исключении затрат в отношении определенных инициатив в области устойчивого развития с 2023 года с особым акцентом на экологические проблемы.
После поддержки со стороны членов Комитета и одобрения Комиссии Ф1 некоторые затраты на инициативы в области устойчивого развития теперь будут исключены из лимита расходов.
Эти исключения включают, среди прочего, расходы, связанные с установкой устойчивой инфраструктуры, аудитом и мониторингом углеродного следа команд, пожертвованиями в благотворительные организации, занимающиеся продвижением проектов экологической устойчивости и программ компенсации выбросов углерода.
Комитет продолжит совершенствовать этот регламент».
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Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор
Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор
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