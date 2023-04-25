Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

Изменения существенно помогут командам в рекордном по нагрузке сезоне из 23 гонок.

Теперь они смогут использовать без наказания использовать по четыре блока внутреннего сгорания, турбины и мотор-генератора MGU-H и MGU-K – прежде разрешены были только три.

При этом батареи и блоки контрольной электроники (Шарль Леклер уже получил штраф за их перерасход в Джидде) решено было оставить на прежнем уровне – по два комплекта на весь чемпионат.

Изменения были согласованы Комиссией Ф1 и утверждены во вторник Всемирным советом FIA.

Как и прежде, в случае первого нарушения по любому из компонентов гонщик получит штраф в десять позиций на решетке, второе и каждое последующее превышение приведет к пяти.

Механики рядом с машинами на стартовом поле Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Также в правилах произошли и другие, не столь значительные изменения. Время, которое выделяется под предстартовые церемонии на стартовом поле, выросло с 40 до 50 минут. Это позволит промоутерам проводить больше красочных церемоний.

Из документа FIA следует, что «на некоторых этапах это время будет использовано для представления пилотов зрителям».

Формальное одобрения получили новые правила проведения пит-стопов, принятые после конфуза с Фернандо Алонсо в Джидде. Они касаются касания машины домкратом, которые теперь считаются работой с ней. Команды были проинформированы об этом еще в преддверии Гран При Австралии.

Также FIA согласилась рассмотреть вопрос выведения капитальных инвестиций в инфраструктуру из-под лимита бюджетов.

Этот вопрос актуален, например, для Williams, которая в рамках действующих правил не может нагнать соперников из-за устаревшего оборудования базы.

Однако как именно будут реализованы перемены, пока в точности неизвестно. Чиновники увязали эту инициативу с природоохранной составляющей.

В заявлении FIA говорится: «Специальная рабочая группа в рамках Финансового консультативного комитета разработала предложение об исключении затрат в отношении определенных инициатив в области устойчивого развития с 2023 года с особым акцентом на экологические проблемы.

После поддержки со стороны членов Комитета и одобрения Комиссии Ф1 некоторые затраты на инициативы в области устойчивого развития теперь будут исключены из лимита расходов.

Эти исключения включают, среди прочего, расходы, связанные с установкой устойчивой инфраструктуры, аудитом и мониторингом углеродного следа команд, пожертвованиями в благотворительные организации, занимающиеся продвижением проектов экологической устойчивости и программ компенсации выбросов углерода.

Комитет продолжит совершенствовать этот регламент».