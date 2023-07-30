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Команда Red Bull второй Гран При подряд осталась без призового трофея

В Спа кубок за командную победу повторил судьбу красивой вазы Макса Ферстаппена, которую Ландо Норрис от избытка эмоций расколол на подиуме в Венгрии

Филип Клерен
Автор:
Макс Ферстаппен и Серхио Перес с сотрудниками команды Red Bull Racing

Вскоре после финиша Гран При Бельгии, в котором ее гонщики добились первого после довольно долгой паузы дубля, команда RBR собралась у своего гаража для традиционного общего фото? которое вы можете видеть выше.  

После того, как нужные кадры были сделаны, начались неизбежные в таких случаях поливания шампанским, исход которых оказался плачевным. Все бросились бежать, и в суматохе кто-то задел информационный щит, который обычно показывают гонщику с пит-лейна. Тот упал прямиком на командный кубок, только что полученный на подиуме Грегом Ризоном, одним из ведущих инженеров.

Это случилось ровно через неделю после того, как в Венгрии Ландо Норрис разбил прямо на пьедестале красивый приз стоимостью $45 тысяч, который вручили Максу. 

Потому новая неудаче не огорчила Red Bull – напротив, вызвала лишь взрыв смеха. «Он разбился, он опять разбился», – закричал Ферстаппен улыбающемуся Хорнеру. 

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Трофеи самого Ферстаппена и Серхио Переса лишь чудом не пострадали – щит не достал до них, а затем на выручку пришел гоночный консультант Хельмут Марко. 

Неизвестно, согласятся ли бельгийские организаторы изготовить для Red Bull дубликат. Их коллеги из Венгрии уже подтвердили, что местные мастера изготовят для Макса новую вазу взамен разбитой.

Победа в Спа стала для RBR уже 13-й подряд, команда стала сильнейшей во всех 12 Гран При нынешнего сезона, а также в каждом из трех прошедших спринтов.  

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