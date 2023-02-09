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В первые дни февраля на официальном сайте Международной автомобильной федерации появились условия конкурсного отбора для желающих присоединиться к Ф1.

Из пояснительных документов следовало, что количество потенциальных дебютантов заранее не оговорено. Все заявки обещали внимательно изучить на соответствие строгим критериям, после чего принять решение, какое количество команд получат пропуск в паддок – ни одной, одна или две.

Так как до по промоутерскому договору с FIA в чемпионате не может быть больше 12 участников, другие варианты исключены.

Изначально было понятно, что самым серьезным кандидатом выглядит проект Andretti-Cadillac. Но также никто не сомневался, что отыщутся и другие желающие, готовые только за рассмотрение заявки заплатить пару сотен тысяч долларов.

В четверг о планах пробиться в Ф1 объявила команда Panthera Asia. Об этом рассказал ее сооснователь Бенжамин Дюран. Он говорил об интересе к Ф1 еще в январе, когда тендер еще не стартовал.

Сейчас же Дюран, как пишет Gpfans, подтвердил, что команда прямо готовит свою официальную заявку, которая должна стать первым шагом на пути в Большие Призы. Он не сообщил, когда документ будет направлен FIA, но пообещал, что «новости будут уже скоро».

Panthera Asia стала второй командой, которая выразила интерес к тендеру для желающих стартовать в Ф1.