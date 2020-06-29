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Команда Mercedes перекрасит болиды Формулы 1 ради борьбы с расизмом

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Команда Mercedes перекрасит болиды Формулы 1 ради борьбы с расизмом
Автор:
, Редактор Ф1
29 июн. 2020 г., 10:17

Действующие чемпионы мира отказались от привычной серебристой ливреи. Вместо этого команда будет выступать в черных цветах движения Black lives matter

Команда Mercedes перекрасит болиды Формулы 1 в черный цвет. Гоночный коллектив сделает это в честь борьбы с расизмом. На автомобилях останутся зеленые полосы в честь титульного спонсора команды, компании Petronas, но основным цветом станет черным. В Mercedes AMG сообщили, что будут использовать новую цветовую гамму весь сезон-2020.

Черная ливрея станет актом поддержки движению Black lives matter. Это кампания, направленная против дискриминации чернокожих. В рамках борьбы с дискриминацией команда нанесет на Halo своих машин слоган «Конец расизму!» (End Racism в английском варианте).

На протяжении всей своей истории в Формуле 1 Mercedes AMG использовал серебристые цвета. Благодаря этой расцветке машины немецкой команды получили прозвище «Серебряные стрелы». Болиды Mercedes были серебристыми и в пятидесятых, когда команда выигрывала титулы 1954 и 1955, и с 2010 года, когда компания вернулась в Ф1 с заводской программой.

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«Расизму и дискриминации нет места в нашем обществе, нашем спорте и нашей команде, – заявил руководитель гоночного коллектива Тото Вольф. – Но наличия правильных мыслей и правильного отношения к проблеме недостаточно, если мы будем молчать.

Мы хотим использовать наш голос и нашу глобальную платформу, чтобы высказаться об уважении к людям и о равенстве для всех вне зависимости от цвета кожи. «Серебряные стрелы» проведут в черной окраске весь 2020 год, чтобы продемонстрировать нашу приверженность расовому разнообразию в нашей команде и в спорте в целом.

Мы не будем скрывать ни нашу слабость в этом вопросе, ни длину пути, который нам предстоит пройти. Наша ливрея – это наше заявление о позитивной повестке. Мы собираемся найти и нанять самых талантливых людей разного происхождения. Мы хотим создать для них дорогу в наш спорт, чтобы построить более сильную и разнообразную команду в будущем».

За команду Mercedes AMG выступает единственный чернокожий пилот в современной Формуле 1 Льюис Хэмилтон. Его партнером числится финн Валттери Боттас. Хэмилтон многократно высказывался в поддержку движения Black lives matter: действующий чемпион мира участвовал  в демонстрациях, требующих равного отношения к темнокожим, и предъявлял претензии к тем пилотам Формулы 1, кто ничего не говорил о проблеме расизма.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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