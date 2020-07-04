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Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида

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Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
4 июл. 2020 г., 04:55

Чемпионы мира подготовили к этапу в Шпильберге несколько доработок своей машины. Наши эксперты проанализировали самые важные из них

За время, прошедшее после первой попытки начать сезон в Австралии, команды Формулы 1 договорились серьезно ограничить изменения в конструкцию машин. Однако для аэродинамики была сделана специальная оговорка. Конструкторские штабы имеют возможность продолжать погоню за эффективностью и прижимной силой.

К уик-энду на «Ред Булл Ринге» почти все подготовили какие-то доработки. В случае с Mercedes они затронули крепление заднего крыла, область диффузора, а также зеркала заднего вида. 

С внешней стороны диффузора появились три дополнительных изогнутых открылка, позволяющих точнее направлять протекающие здесь воздушные потоки. Но куда более заметные изменения произошли по соседству.

Крепление заднего крыла Mercedes W11 на зимних тестах

Крепление заднего крыла Mercedes W11 на зимних тестах

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На протяжении нескольких предыдущих сезонов Mercedes использовала для крепления заднего крыла центральный пилон, однако в 2019-м на серебристой машине появились два элемента в форме лебединой шеи – этот же подход использует Ferrari. 

Зимой на тестах на W11 можно было увидеть оба варианта крепления – с двумя пилонами (на иллюстрации выше) и с одним (ниже). У каждого из них есть свои преимущества с точки зрения аэродинамики, веса и прочности конструкции. 

В итоге в Шпильберг чемпионы мира привезли крепление с единственным центральным пилоном, который крепится поверх выхлопной трубы.

Крепление заднего крыла Mercedes W11 на Гран При Австрии

Крепление заднего крыла Mercedes W11 на Гран При Австрии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме того, крепление зеркала заднего вида, прежде имевшее плавные очертания (справа на фото), теперь получило выраженный излом (показан стрелкой). Понятно, что сделано это исключительно в угоду аэродинамической эффективности. 

Сравнение нового (слева) и старого (справа) крепления зеркала заднего вида на Mercedes W11

Сравнение нового (слева) и старого (справа) крепления зеркала заднего вида на Mercedes W11

Фото: Motorsport Images

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Автор Франко Нуньес

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