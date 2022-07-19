Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь Следующая / Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать
Формула 1 Новости

Команда Mercedes инвестирует в авиатопливо. И вот зачем

«Серебряные стрелы» нашли единственный возможный способ не отказываться от авиаперелетов

Автор:
, Редактор
Команда Mercedes инвестирует в авиатопливо. И вот зачем
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Mercedes сделала заявление, в котором обязалась инвестировать «несколько» миллионов долларов в расширение производства экологически-безопасного авиационного топлива. Подчеркивается, что это первая в мире подобная инвестиция со стороны спортивной команды.

Речь идет о технологии по производству горючего, близкой к той, на которую перейдет сама Формула 1 с 2026 года. Предполагается, что топливо будет синтезироваться непосредственно из воздуха и после его сжигания состав атмосферы останется неизменным. Этим такое синтетическое топливо выгодно отличается от получаемого из нефти, так как продукты горения ископаемого горючего навсегда меняют состав атмосферы.

В Mercedes объясняют свою инвестицию желанием продолжить пользоваться авиаперелетами и после 2030 года, когда вся команда рассчитывает стать полностью экологичной. Впрочем, такая же цель ставится и перед всей Формулой 1.

Отметим, что если в автотранспорте сейчас наблюдается тенденция перехода на электротягу, а синтетическое топливо будет нужно в большей степени для старых машин после запрета на продажу нефтепродуктов, то в авиации электропривод пока практически не применим из-за критически высокого веса тяговых батарей.

Не ископаемое авиационное топливо существует уже сейчас и может применяться на существующих самолетах. Однако оно производится в мизерных количествах. Именно эти объемы в Mercedes своими инвестициями и попытаются увеличить.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь
Предыдущая новость

Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь
Следующая новость

Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать

Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать
Больше от
Сергей Иванов
Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год Гран При Франции
Формула 1

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным
Формула 1

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться
Формула 1

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться

Mercedes Больше от
Mercedes
Грожан рассказал, что мешает его прощальным тестам с Mercedes F1
Формула 1

Грожан рассказал, что мешает его прощальным тестам с Mercedes F1

Норрис посоветовал Расселлу стать более серьезным
Формула 1

Норрис посоветовал Расселлу стать более серьезным

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом
Формула 1

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом

Самое важное:

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год
Формула 1 Формула 1

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год

Продление контракта с Миком Шумахером пока под вопросом

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным

По мнению главы Mercedes, гонки лишились зрелищности и стали предсказуемыми

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться
Формула 1 Формула 1

Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться

Пилот McLaren считает, что в топ-команде его друг слишком сильно загнан в рамки

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона
Формула 1 Формула 1

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона

Канадский гонщик, наконец, получит обновления, которые у его напарника стоят с Гран При Великобритании

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.