Команда Mercedes инвестирует в авиатопливо. И вот зачем
«Серебряные стрелы» нашли единственный возможный способ не отказываться от авиаперелетов
Команда Mercedes сделала заявление, в котором обязалась инвестировать «несколько» миллионов долларов в расширение производства экологически-безопасного авиационного топлива. Подчеркивается, что это первая в мире подобная инвестиция со стороны спортивной команды.
Речь идет о технологии по производству горючего, близкой к той, на которую перейдет сама Формула 1 с 2026 года. Предполагается, что топливо будет синтезироваться непосредственно из воздуха и после его сжигания состав атмосферы останется неизменным. Этим такое синтетическое топливо выгодно отличается от получаемого из нефти, так как продукты горения ископаемого горючего навсегда меняют состав атмосферы.
В Mercedes объясняют свою инвестицию желанием продолжить пользоваться авиаперелетами и после 2030 года, когда вся команда рассчитывает стать полностью экологичной. Впрочем, такая же цель ставится и перед всей Формулой 1.
Отметим, что если в автотранспорте сейчас наблюдается тенденция перехода на электротягу, а синтетическое топливо будет нужно в большей степени для старых машин после запрета на продажу нефтепродуктов, то в авиации электропривод пока практически не применим из-за критически высокого веса тяговых батарей.
Не ископаемое авиационное топливо существует уже сейчас и может применяться на существующих самолетах. Однако оно производится в мизерных количествах. Именно эти объемы в Mercedes своими инвестициями и попытаются увеличить.
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