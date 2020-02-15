Команда Mercedes F1 позаимствовала технологии Формулы Е

Команда Mercedes проводит первый сезон в Формуле Е и впервые делает для этого чемпионата собственные электродвигатели. Причем электрическая силовая установка Mercedes ставится не только на болиды этой команды, но и поставляется команде Venturi.

После трех гонок Mercedes занимает второе место в зачете конструкторов, а пилот этой команды Стоффель Вандорн возглавляет зачет пилотов.

По словам главного специалиста по гоночным двигателям Mercedes Энди Коуэлла, этот опыт уже используется и мотористами Формулы 1.

«Формула Е является очень модным чемпионатом, в котором электропривод выступает единственной движущей силой машин, – заявил Коуэлл. – И эффективность электромоторов, преобразование энергии и система контроля тяги являются критически важными для успеха в гонках.

Кое-что из того, чему мы научились работая над силовой установкой Формулы Е, было позаимствовано нами и для Формулы 1. Уже в Мельбурне в этом году мы используем обновленный электропривод гибридной силовой установки, созданный на основе технологий Формулы Е.

Это не первый такой случай. В прошлом мы разрабатывали дорожный гиперкар Project One на основе технологий Формулы 1, а затем наработки по этому гиперкару применили в самой Формуле 1».