Команда Mercedes F1 потратила за 2020 год более $450 млн

Поскольку Mercedes базируется в Британии, все цифры в отчете приведены в фунтах (котировки валют можно узнать здесь) – по итогам 2020-го суммарные траты команды составили £324,9 млн. Это меньше, чем годом ранее – в доковидном 2019-м расходы достигали £333,2 млн. Сокращение, на самом деле, весьма невелико, если учесть меры FIA по экономии средств и на четыре Гран При более короткий календарь.

Напомним, что с нынешнего сезона в Ф1 введен лимит расходов, величина которого в пересчете на фунты составляет 115 миллионов. Таким образом, сильнейшей команде чемпионата придется сократить свои траты практически втрое.

Разумеется, кроме расходов у команды были и доходы. Удивительно, но пандемия почти не сказалась на них: в 2020-м Mercedes заработала £355,5 млн против £363,6 млн годом ранее.

Стоит отметить, что в прошлом году ощутимо сократились выплаты командам от Ф1, а из остальных источников в Брэкли получили почти столько же, сколько прежде.

После уплаты налогов итог финансовой деятельности Mercedes оказался практически неизменным: заработав £14,7 млн по итогам 2019-го, команда зафиксировала прибыль в £13,6 млн в 2020-м. Обе цифры приведены после вычета налогов.

Все приведенные цифры относятся только к собственно команде из Брэкли и не включают подразделение по созданию двигателей.

Любопытно, что число сотрудников команды в прошлом году вновь выросло: титул 2018-го был добыт стараниями 968 людей, на следующий год их стало 1016, а в 2020-м – уже 1063. Только за прошлый год на работу взяли 34 новых конструкторов и разработчиков.

В отчете приведены слова главы Mercedes F1 Тото Вольфа: «В 2021 году команда продолжит улучшать финансовую устойчивость, одновременно добиваясь максимальной конкурентоспособности в условиях новых финансовых правил и распределяя направления деятельности команды посредством подразделения Applied Science».

Стоимость самого бренда Mercedes тем временем тоже продолжает расти: с $31,9 млрд в 2013 году до $49,3 млрд в 2020-м.