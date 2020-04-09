Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

Предсезонные тесты 1 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Так как машину пришлось конструировать в сжатые сроки, перед стартом сезона в Рио McLaren успела провести всего один тестовый день в Имоле. На Гран При Бразилии пришлось ехать с довольно «сырой» машиной, что не могло не иметь последствий…

1 этап. Гран При Бразилии 2 / 25 Фотограф: Sutton Images Сенна выиграл домашнюю квалификацию с перевесом в полсекунды, но на старте прогревочного круга у него заело коробку передач. Бразилец все же начал борьбу из боксов на запасном автомобиле, но позже был за это дисквалифицирован. Впрочем, Ален Прост уверенно выиграл гонку, опередив на десять секунд Ferrari Герхарда Бергера. Стоит отметить, что на кадрах самого начала сезона титановая дуга безопасности за головой гонщика не окрашена. Уже ко второй гонке Рон Деннис распорядился сделать ее белой и использовать для размещения спонсорских логотипов и имен пилотов. В Бразилии McLaren использовала конфигурацию со средним уровнем прижимной силы и концевой кромкой на плоскости заднего крыла. Положение в чемпионате пилотов после 1 этапа: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 9 2. Герхард Бергер Ferrari 6 3. Нельсон Пике Lotus 4 4. Дерек Уорик Arrows 3 5. Микеле Альборето Ferrari 2 6. Сатору Накаджима Lotus 1 Положение в Кубке конструкторов после 1 этапа: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 9 2. Ferrari 8 3. Lotus-Honda 5 4. Arrows-Megatron 3

2 этап. Гран При Сан-Марино 3 / 25 Фотограф: LAT Images В Имоле соперники смогли увидеть истинную силу красно-белых. Ближайшим преследователем McLaren стал действующий чемпион мира Нельсон Пике на Lotus – в квалификации он уступил поулу Сенны невероятные 3,3 секунды, а на финише гонки отстал от гонщиков на MP4/4 на круг. Прост, едва не заглохнув на старте, откатился было на шестое место, но быстро вернулся на второе и в итоге проиграл напарнику лишь пару секунд. Команда вновь использовала «среднюю» аэродинамическую конфигурацию, но на этот раз заднее крыло было лишено концевой кромки. Положение в чемпионате пилотов после 2 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 15 2. Айртон Сенна McLaren 9 3. Герхард Бергер Ferrari 8 4. Нельсон Пике Lotus 8 =5. Дерек Уорик Arrows 3 =5. Тьерри Бутсен Benetton 3 Положение в Кубке конструкторов после 2 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 24 2. Ferrari 10 3. Lotus-Honda 9 4. Benetton-Ford 4 5. Arrows-Megatron 3

Небольшое отступление: Toleman TG184 4 / 25 Фотограф: Джорджо Пиола Третьим этапом в календаре значился Гран При Монако. Именно здесь четырьмя годами раньше состоялся первый поединок Сенны и Проста. Француз, к тому времени уже входивший в число лидеров Ф1, лишь благодаря досрочной остановке гонки из-за проливного дождя не уступил тогда бразильскому дебютанту, выступавшему на угловатой машине Toleman (на нашей иллюстрации)

3 этап. Гран При Монако 5 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх С тех пор Ален выиграл в княжестве еще дважды, а в 1987-м сильнейшим впервые стал Айртон. Его удивительное умение контролировать машину, удивительно точно направляя ее буквально в миллиметрах от ограждения, подтвердилось и за рулем MP4/4. Первая квалификация, прошедшая в четверг, закончилась с двухсекундным преимуществом Сенны. В субботу Прост выжал из себя и машины все, на что был способен, но сократил отставание лишь до полутора секунд.

4 этап. Гран При Мексики 6 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх В Мехико McLaren опробовала пакет с высокой прижимной силой, но в итоге вернулась к средней. По тем же соображениям, что и в наши дни, в понтонах были сделаны допонительные вентиляционные отверстия. На трассу, где разреженный воздух давал турбомоторам дополнительное преимущество, Honda привезла обновленные движки. Они потребляли больше топлива, но в команде рискнули использовать новинку и добились очередного дубля. Прост выиграл, Сенна финишировал вторым, остальные приехали только через минуту. Положение в чемпионате пилотов после 4 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 33 2. Герхард Бергер Ferrari 18 3. Айртон Сенна McLaren 15 4. Микеле Альборето Ferrari 9 5. Нельсон Пике Lotus 8 6. Дерек Уорик Arrows 8 Положение в Кубке конструкторов после 4 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 48 2. Ferrari 27 3. Lotus-Honda 9 4. Arrows-Megatron 9 5. Benetton-Ford 4 6. Tyrrell-Ford 2

5 этап. Гран При Канады 7 / 25 Фотограф: LAT Images Похожим получился и сценарий гонки в Монреале, разве что на этот раз сильнейшим стал Сенна. У всех, кто следил за развитием событий, не осталось сомнений, что титул чемпиона разыграют между собой пилоты McLaren, а главная интрига – помимо дуэли Алена с Айртоном – состояла теперь в том, сможет ли хоть кто-то из соперников отобрать у них поул или победу. В Канаде команда продолжила использовать конфигурацию со средним уровнем прижимной силы. А на нашем фото хороши видны специальные ограничительные планки в нижней части торцевых пластин переднего крыла – их делали из особо твердого дерева. Положение в чемпионате пилотов после 5 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 39 2. Айртон Сенна McLaren 24 3. Герхард Бергер Ferrari 18 4. Нельсон Пике Lotus 11 5. Микеле Альборето Ferrari 9 6. Дерек Уорик Arrows 8 Положение в Кубке конструкторов после 5 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 63 2. Ferrari 27 3. Lotus-Honda 12 4. Arrows-Megatron 9 5. Benetton-Ford 8 6. Tyrrell-Ford 3

3 этап. Гран При Монако 8 / 25 Фотограф: LAT Images На этом фото вы можете увидеть уникальное заднее крыло, которое появлялось на машине по ходу того уик-энда, но не использовалось в гонках. В попытке добавить прижимной силы инженеры продублировали плоскости заднего крыла, расположив их «этажеркой». Сравните с традиционным решением на предыдущем кадре

3 этап. Гран При Монако 9 / 25 Фотограф: LAT Images Потрясающий круг, который принес Сенне поул, не попал в официальную трансляцию – режиссера привлекли какие-то другие события на трассе, и попытка Волшебника была утрачена для истории спорта.

3 этап. Гран При Монако 10 / 25 Фотограф: Sutton Images Со старта Айртон помчался вперед, все более наращивая отрыв, а вот Прост, не сумев включить на разгоне вторую передачу, застрял за Герхардом Бергером. Лишь на 54-м круге Ален смог провести обгон в первом повороте, но его отставание от напарника к тому времени достигло 50 секунд. Не имея возможности поспорить за победу, Прост, тем не менее, взвинтил темп и начал обмен лучшими кругами с Сенной. В этой безумной дуэли оба ехали так быстро, что Рону Деннису пришлось по радио отдать пилотам строгий приказ замедлиться, чтобы гарантировать команде дубль.

3 этап. Гран При Монако 11 / 25 Фотограф: Sutton Images Некоторые считают, что именно действия босса McLaren послужили причиной того, что произошло на 66-м круге. Сенна разбил машину на набережной и выбыл из гонки. Прост легко приехал ко второй победе в сезоне. Читайте также: Как это было: Гран При Монако'88, когда магия Сенны не сработала Положение в чемпионате пилотов после 3 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 24 2. Герхард Бергер Ferrari 14 3. Айртон Сенна McLaren 9 4. Нельсон Пике Lotus 8 5. Микеле Альборето Ferrari 6 6. Дерек Уорик Arrows 6 Положение в Кубке конструкторов после 3 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 33 2. Ferrari 20 3. Lotus-Honda 9 4. Arrows-Megatron 6 5. Benetton-Ford 4 6. Tyrrell-Ford 2

Кокпит McLaren MP4/4 12 / 25 Фотограф: LAT Images У левой стенки кокпита можно рассмотреть механизм регулировки подвески. Гонщики имели возможность на ходу менять жесткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Справа в этом же месте располагается селектор коробки передач – на дворе 1988 год, и в Ф1 еще используется классическая педаль сцепления и почти забытая ныне даже в обычной жизни «механика».

6 этап. Гран При Детройта 13 / 25 Фотограф: LAT Images В продолжение североамериканского турне Формула 1 приехала на уличную трассу в Детройте. Там на MP4/4 использовался пакет с максимальной прижимной силой, но даже он не позволил Просту чувствовать себя комфортно в череде коротких прямых и 90-градусных поворотов. В квалификации француз стал лишь четвертым – это был худший результат команды на тот момент. Сенна в шестой раз подряд стартовал с поула и без проблем выиграл, тогда как Ален, хоть и пробился на второе место, отстал почти на 40 секунд. Положение в чемпионате пилотов после 6 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 45 2. Айртон Сенна McLaren 33 3. Герхард Бергер Ferrari 18 =4. Нельсон Пике Lotus 11 =4. Тьерри Бутсен Benetton 11 6. Микеле Альборето Ferrari 9 Положение в Кубке конструкторов после 6 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 78 2. Ferrari 27 3. Lotus-Honda 12 4. Benetton-Ford 12 5. Arrows-Megatron 9 6. Tyrrell-Ford 5

7 этап. Гран При Франции 14 / 25 Фотограф: LAT Images Возвращение в Европу ознаменовалось первым в сезоне поулом Проста и победой Профессора на своем домашнем этапе. На нашем фото наглядно видно, что француз, чей рост составляет 165 см, предпочел сместить сиденье вперед. Впрочем, победа в Ле-Кастелле не стала для Алена легкой: на трассе, где команда вновь использовала «средний» пакет, он уступал Сенне, пока тому не пришлось сбросить скорость из-за проблем с коробкой передач. Положение в чемпионате пилотов после 7 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 54 2. Айртон Сенна McLaren 39 3. Герхард Бергер Ferrari 21 =4. Микеле Альборето Ferrari 13 =4. Нельсон Пике Lotus 13 6. Тьерри Бутсен Benetton 11 Положение в Кубке конструкторов после 7 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 93 2. Ferrari 34 3. Lotus-Honda 14 4. Benetton-Ford 13 5. Arrows-Megatron 9 6. Tyrrell-Ford 5

8 этап. Гран При Великобритании 15 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх В семи первых Гран При Сенна одержал больше побед, но Прост закончил все гонки до единой, не опускаясь ниже второго места, благодаря чему обеспечил преимущество в 15 очков. Но все перевернулось с ног на голову в залитом водой Сильверстоуне. Для начала McLaren достался только второй стартовый ряд – Ferrari удалось нарушить квалификационную гегемонию MP4/4. По ходу гонки Айртон доказал свое превосходство и вновь выиграл, а вот Ален вынужден был запарковать машину в боксах после 24 кругов из-за скверной управляемости и падения мощности. Примечательно, что гонщики выбрали разную конфигурацию шасси. Сенна (№12) ехал с малой загрузкой, Прост (№11) предпочел среднюю. На домашнем этапе McLaren попробовала отказаться от высоких воздухозаборников турбины поверх понтонов, но мотор работал нестабильно, потому на гонку все вернули к исходной версии. Положение в чемпионате пилотов после 8 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 54 2. Айртон Сенна McLaren 48 3. Герхард Бергер Ferrari 21 4. Нельсон Пике Lotus 15 5. Микеле Альборето Ferrari 13 6. Тьерри Бутсен Benetton 11 Положение в Кубке конструкторов после 8 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 102 2. Ferrari 34 3. Benetton-Ford 17 4. Lotus-Honda 16 5. Arrows-Megatron 10 6. Williams-Judd 7

9 этап. Гран При Германии 16 / 25 Фотограф: LAT Images На длинных прямых старого «Хоккенхаймринга» оба гонщика использовали конфигурацию с малым уровнем прижимной силы. Гонка закончилась очередным дублем McLaren – Сенна опередил Проста на 13 секунд, еще больше сократив отставание в общем зачете, лучший из остальных соперников проиграл почти минуту. Положение в чемпионате пилотов после 9 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 60 2. Айртон Сенна McLaren 57 3. Герхард Бергер Ferrari 25 4. Микеле Альборето Ferrari 16 5. Нельсон Пике Lotus 15 6. Тьерри Бутсен Benetton 12 Положение в Кубке конструкторов после 9 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 117 2. Ferrari 41 3. Benetton-Ford 18 4. Lotus-Honda 16 5. Arrows-Megatron 10 6. Williams-Judd 7

10 этап. Гран При Венгрии 17 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Венгерский этап принес McLaren неожиданные квалификационные сложности – Сенна лишь на одну десятую опередил Найджела Мэнселла из Ferrari в споре за поул, Прост и вовсе занял на решетке седьмое место. Впрочем, на результатах гонки это не отразилось: бразилец с французом вновь финишировали один за другим, далеко уехав от преследователей. В таблице общего зачета возникло полное равенство (Айртон занял первую строчку благодаря большему числу побед). Разумеется, оба гонщика использовали версию с максимальной аэродинамической загрузкой, а зеркала заднего вида единственный раз за год были окрашены в белый цвет. Также команда чуть изменила ливрею, перекрасив кузовную панель между дефлектором и понтоном из белого цвета в черный (сравните фото из Монцы и Ле-Кастелле). Это решение использовалось до конца сезона. Положение в чемпионате пилотов после 10 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Айртон Сенна McLaren 66 2. Ален Прост McLaren 66 3. Герхард Бергер Ferrari 28 4. Тьерри Бутсен Benetton 16 5. Микеле Альборето Ferrari 16 6. Нельсон Пике Lotus 15 Положение в Кубке конструкторов после 10 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 132 2. Ferrari 44 3. Benetton-Ford 22 4. Lotus-Honda 16 5. Arrows-Megatron 10 6. March-Judd 9

11 этап. Гран При Бельгии 18 / 25 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Череда побед McLaren продолжилась в Спа – 11-ю гонку подряд никто из соперников ничего не смог противопоставить MP4/4, что гарантировало команде Кубок конструкторов. На быстрой трассе Сенна с Простом использовали облегченную конфигурацию, и Айртон смог победить четвертый раз подряд. Ален проиграл полминуты, а третьим стал Иван Капелли на сконструированной молодым Эдрианом Ньюи машине March 881. Положение в чемпионате пилотов после 11 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Айртон Сенна McLaren 75 2. Ален Прост McLaren 72 3. Герхард Бергер Ferrari 28 4. Нельсон Пике Lotus 18 5. Тьерри Бутсен Benetton 16 6. Микеле Альборето Ferrari 16 Положение в Кубке конструкторов после 11 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 147 2. Ferrari 44 3. Benetton-Ford 22 4. Lotus-Honda 19 5. March-Judd 13 6. Arrows-Megatron 13

12 этап. Гран При Италии 19 / 25 Фотограф: LAT Images В Монце, куда Формула 1 по традиции приехала в начале сентября, ничто не предвещало McLaren проблем. Очередная квалификация принесла гонщикам на MP4/4 первый ряд, несмотря на все усилия Ferrari перед своими болельщиками. Обратите внимание, насколько иначе по сравнению с Простом располагается в кокпите Сенна – прежде всего разница обусловлена тем, что Волшебник был на 11 см выше напарника.

12 этап. Гран При Италии 20 / 25 Фотограф: LAT Images В гонке дуэт McLaren начал привычно отрываться, но у Проста почти со старта возникли перебои с зажиганием в одном из цилиндров, и к 35-му кругу французу пришлось сойти. А за два круга до финиша комфортно лидировавший Сенна столкнулся с круговым Жаном-Луи Шлессером, который заменял в Williams приболевшего Мэнселла. Гонка закончилась дублем Ferrari, которого так и не дождался основатель легендарной команды: Коммендаторе покинул этот мир несколькими месяцами ранее. Положение в чемпионате пилотов после 12 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Айртон Сенна McLaren 75 2. Ален Прост McLaren 72 3. Герхард Бергер Ferrari 37 4. Микеле Альборето Ferrari 22 5. Нельсон Пике Lotus 18 6. Тьерри Бутсен Benetton 17 Положение в Кубке конструкторов после 12 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 147 2. Ferrari 59 3. Benetton-Ford 23 4. Arrows-Megatron 20 5. Lotus-Honda 19 6. March-Judd 15

13 этап. Гран При Португалии 21 / 25 Фотограф: Эрколе Коломбо Португальская гонка запомнилась красивой дуэлью пилотов на MP4/4, верх в которой взял Прост, вернувшийся на вершину подиума впервые за шесть гонок. Сенна был вынужден сбросить скорость в концовке из-за неверной работы одного из датчиков, и в итоге финишировал только шестым. Оба пилота использовали машину в средней конфигурации с концевой кромкой на заднем крыле. Положение в чемпионате пилотов после 13 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки 1. Ален Прост McLaren 81 2. Айртон Сенна McLaren 76 3. Герхард Бергер Ferrari 37 4. Микеле Альборето Ferrari 24 5. Тьерри Бутсен Benetton 21 6. Нельсон Пике Lotus 18 Положение в Кубке конструкторов после 13 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 157 2. Ferrari 61 3. Benetton-Ford 27 4. Arrows-Megatron 23 5. March-Judd 21 6. Lotus-Honda 19

14-й этап. Гран При Испании 22 / 25 Фотограф: LAT Images Европейскую часть сезона завершал уик-энд в Хересе. В тренировках Сенна и Прост остались недовольны машиной, при этом бразилец опередил француза на две секунды. Но к квалификации Ален нашел нужные настройки и подобрался к напарнику на расстояние нескольких сотых. Оба пилота использовали версию с наибольшей прижимной силой, а в гонке важным фактором стал контроль за расходом топлива. В таких условиях мастер тактики Прост уверенно победил, а Сенна смог показать только четвертый результат. В том сезоне еще действовало правило, по которому в зачет шли 11 лучших результатов, и поэтому стабильный Прост, заработав больше очков, начал терять первые баллы – у него уже вычли один худший результат, причем это было второе место! Положение в чемпионате пилотов после 14 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки (в зачет) 1. Ален Прост McLaren 90 (84) 2. Айртон Сенна McLaren 79 3. Герхард Бергер Ferrari 38 4. Микеле Альборето Ferrari 24 5. Тьерри Бутсен Benetton 21 6. Нельсон Пике Lotus 18 Положение в Кубке конструкторов после 14 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 169 2. Ferrari 62 3. Benetton-Ford 31 4. Arrows-Megatron 23 5. March-Judd 21 6. Lotus-Honda 19

15 этап. Гран При Японии 23 / 25 Фотограф: LAT Images Формат с отброшенными очками серьезно повлиял на спор за титул. Чемпионом становился не тот, кто заработал за год больше баллов, а тот, кто выиграл больше гонок. Перед Гран При Японии счет был 7-6 в пользу Сенны, и еще одна победа делала его недосягаемым. В Honda для домашнего этапа подготовили новый мотор, оба пилота выбрали пакет со средней прижимной силой. Сенна привычно выиграл поул (уже 12-й в том сезоне), но заглох на старте. К счастью для него, прямая на «Сузуке» имеет уклон, и машина покатилась вперед, дав гонщику возможность перезапустить мотор и включиться в борьбу, но только на 12-й позиции. К 20-му кругу под заморосившим дождем Айртон уже был вторым, а когда на MP4/4 Проста начались проблемы с переключением передач, Ален оказался не в силах сдержать напарника, который выиграл гонку и титул. Положение в чемпионате пилотов после 15 этапов: Поз. Гонщик Команда Очки (в зачет) 1. Айртон Сенна McLaren 88 (87) 2. Ален Прост McLaren 96 (84) 3. Герхард Бергер Ferrari 41 4. Тьерри Бутсен Benetton 25 5. Микеле Альборето Ferrari 24 6. Нельсон Пике Lotus 18 Положение в Кубке конструкторов после 15 этапов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 184 2. Ferrari 65 3. Benetton-Ford 37 4. Arrows-Megatron 23 5. March-Judd 21 6. Lotus-Honda 19

16 этап,.Гран При Австралии 24 / 25 Фотограф: LAT Images Финал сезона в Аделаиде стал очередной демонстрацией силы McLaren. Очередной поул Сенны оказался испорчен плохим стартом, что позволило Просту сразу выйти вперед и довести гонку до победы. Все соперники, начиная с пятого места, отстали на круг, а Айртон уступил напарнику полминуты из-за очередных неполадок в коробке передач. Итоговое положение в чемпионате пилотов: Поз. Гонщик Команда Очки (в зачет) 1. Айртон Сенна McLaren 94 (90) 2. Ален Прост McLaren 105 (87) 3. Герхард Бергер Ferrari 41 4. Тьерри Бутсен Benetton 27 5. Микеле Альборето Ferrari 24 6. Нельсон Пике Lotus 22 Итоговое положение в Кубке конструкторов: Поз. Команда Очки 1. McLaren-Honda 199 2. Ferrari 65 3. Benetton-Ford 39 6. Lotus-Honda 23 5. Arrows-Megatron 23 6. March-Judd 21