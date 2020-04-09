Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года
32 года назад Формула 1 увидела, что такое абсолютное преимущество. Айртон Сенна и Ален Прост за рулем красно-белых McLaren MP4/4 с моторами Honda выиграли 15 квалификаций и 15 гонок из 16 возможных. Вот как это было
Предсезонные тесты
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Так как машину пришлось конструировать в сжатые сроки, перед стартом сезона в Рио McLaren успела провести всего один тестовый день в Имоле. На Гран При Бразилии пришлось ехать с довольно «сырой» машиной, что не могло не иметь последствий…
1 этап. Гран При Бразилии
Фотограф: Sutton Images
Сенна выиграл домашнюю квалификацию с перевесом в полсекунды, но на старте прогревочного круга у него заело коробку передач. Бразилец все же начал борьбу из боксов на запасном автомобиле, но позже был за это дисквалифицирован. Впрочем, Ален Прост уверенно выиграл гонку, опередив на десять секунд Ferrari Герхарда Бергера.
Стоит отметить, что на кадрах самого начала сезона титановая дуга безопасности за головой гонщика не окрашена. Уже ко второй гонке Рон Деннис распорядился сделать ее белой и использовать для размещения спонсорских логотипов и имен пилотов.
В Бразилии McLaren использовала конфигурацию со средним уровнем прижимной силы и концевой кромкой на плоскости заднего крыла.
Положение в чемпионате пилотов после 1 этапа:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|9
|2.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|6
|3.
|Нельсон Пике
|Lotus
|4
|4.
|Дерек Уорик
|Arrows
|3
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|2
|6.
|Сатору Накаджима
|Lotus
|1
Положение в Кубке конструкторов после 1 этапа:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|9
|2.
|Ferrari
|8
|3.
|Lotus-Honda
|5
|4.
|Arrows-Megatron
|3
2 этап. Гран При Сан-Марино
Фотограф: LAT Images
В Имоле соперники смогли увидеть истинную силу красно-белых. Ближайшим преследователем McLaren стал действующий чемпион мира Нельсон Пике на Lotus – в квалификации он уступил поулу Сенны невероятные 3,3 секунды, а на финише гонки отстал от гонщиков на MP4/4 на круг. Прост, едва не заглохнув на старте, откатился было на шестое место, но быстро вернулся на второе и в итоге проиграл напарнику лишь пару секунд.
Команда вновь использовала «среднюю» аэродинамическую конфигурацию, но на этот раз заднее крыло было лишено концевой кромки.
Положение в чемпионате пилотов после 2 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|15
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|9
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|8
|4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|8
|=5.
|Дерек Уорик
|Arrows
|3
|=5.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|3
Положение в Кубке конструкторов после 2 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|24
|2.
|Ferrari
|10
|3.
|Lotus-Honda
|9
|4.
|Benetton-Ford
|4
|5.
|Arrows-Megatron
|3
Небольшое отступление: Toleman TG184
Фотограф: Джорджо Пиола
Третьим этапом в календаре значился Гран При Монако. Именно здесь четырьмя годами раньше состоялся первый поединок Сенны и Проста. Француз, к тому времени уже входивший в число лидеров Ф1, лишь благодаря досрочной остановке гонки из-за проливного дождя не уступил тогда бразильскому дебютанту, выступавшему на угловатой машине Toleman (на нашей иллюстрации)
3 этап. Гран При Монако
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
С тех пор Ален выиграл в княжестве еще дважды, а в 1987-м сильнейшим впервые стал Айртон. Его удивительное умение контролировать машину, удивительно точно направляя ее буквально в миллиметрах от ограждения, подтвердилось и за рулем MP4/4.
Первая квалификация, прошедшая в четверг, закончилась с двухсекундным преимуществом Сенны. В субботу Прост выжал из себя и машины все, на что был способен, но сократил отставание лишь до полутора секунд.
4 этап. Гран При Мексики
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
В Мехико McLaren опробовала пакет с высокой прижимной силой, но в итоге вернулась к средней. По тем же соображениям, что и в наши дни, в понтонах были сделаны допонительные вентиляционные отверстия.
На трассу, где разреженный воздух давал турбомоторам дополнительное преимущество, Honda привезла обновленные движки. Они потребляли больше топлива, но в команде рискнули использовать новинку и добились очередного дубля. Прост выиграл, Сенна финишировал вторым, остальные приехали только через минуту.
Положение в чемпионате пилотов после 4 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|33
|2.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|18
|3.
|Айртон Сенна
|McLaren
|15
|4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|9
|5.
|Нельсон Пике
|Lotus
|8
|6.
|Дерек Уорик
|Arrows
|8
Положение в Кубке конструкторов после 4 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|48
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|Lotus-Honda
|9
|4.
|Arrows-Megatron
|9
|5.
|Benetton-Ford
|4
|6.
|Tyrrell-Ford
|2
5 этап. Гран При Канады
Фотограф: LAT Images
Похожим получился и сценарий гонки в Монреале, разве что на этот раз сильнейшим стал Сенна. У всех, кто следил за развитием событий, не осталось сомнений, что титул чемпиона разыграют между собой пилоты McLaren, а главная интрига – помимо дуэли Алена с Айртоном – состояла теперь в том, сможет ли хоть кто-то из соперников отобрать у них поул или победу.
В Канаде команда продолжила использовать конфигурацию со средним уровнем прижимной силы. А на нашем фото хороши видны специальные ограничительные планки в нижней части торцевых пластин переднего крыла – их делали из особо твердого дерева.
Положение в чемпионате пилотов после 5 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|39
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|24
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|18
|4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|11
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|9
|6.
|Дерек Уорик
|Arrows
|8
Положение в Кубке конструкторов после 5 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|63
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|Lotus-Honda
|12
|4.
|Arrows-Megatron
|9
|5.
|Benetton-Ford
|8
|6.
|Tyrrell-Ford
|3
3 этап. Гран При Монако
Фотограф: LAT Images
На этом фото вы можете увидеть уникальное заднее крыло, которое появлялось на машине по ходу того уик-энда, но не использовалось в гонках. В попытке добавить прижимной силы инженеры продублировали плоскости заднего крыла, расположив их «этажеркой». Сравните с традиционным решением на предыдущем кадре
3 этап. Гран При Монако
Фотограф: LAT Images
Потрясающий круг, который принес Сенне поул, не попал в официальную трансляцию – режиссера привлекли какие-то другие события на трассе, и попытка Волшебника была утрачена для истории спорта.
3 этап. Гран При Монако
Фотограф: Sutton Images
Со старта Айртон помчался вперед, все более наращивая отрыв, а вот Прост, не сумев включить на разгоне вторую передачу, застрял за Герхардом Бергером. Лишь на 54-м круге Ален смог провести обгон в первом повороте, но его отставание от напарника к тому времени достигло 50 секунд.
Не имея возможности поспорить за победу, Прост, тем не менее, взвинтил темп и начал обмен лучшими кругами с Сенной. В этой безумной дуэли оба ехали так быстро, что Рону Деннису пришлось по радио отдать пилотам строгий приказ замедлиться, чтобы гарантировать команде дубль.
3 этап. Гран При Монако
Фотограф: Sutton Images
Некоторые считают, что именно действия босса McLaren послужили причиной того, что произошло на 66-м круге. Сенна разбил машину на набережной и выбыл из гонки. Прост легко приехал ко второй победе в сезоне.
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Положение в чемпионате пилотов после 3 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|24
|2.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|14
|3.
|Айртон Сенна
|McLaren
|9
|4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|8
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|6
|6.
|Дерек Уорик
|Arrows
|6
Положение в Кубке конструкторов после 3 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|33
|2.
|Ferrari
|20
|3.
|Lotus-Honda
|9
|4.
|Arrows-Megatron
|6
|5.
|Benetton-Ford
|4
|6.
|Tyrrell-Ford
|2
Кокпит McLaren MP4/4
Фотограф: LAT Images
У левой стенки кокпита можно рассмотреть механизм регулировки подвески. Гонщики имели возможность на ходу менять жесткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Справа в этом же месте располагается селектор коробки передач – на дворе 1988 год, и в Ф1 еще используется классическая педаль сцепления и почти забытая ныне даже в обычной жизни «механика».
6 этап. Гран При Детройта
Фотограф: LAT Images
В продолжение североамериканского турне Формула 1 приехала на уличную трассу в Детройте. Там на MP4/4 использовался пакет с максимальной прижимной силой, но даже он не позволил Просту чувствовать себя комфортно в череде коротких прямых и 90-градусных поворотов.
В квалификации француз стал лишь четвертым – это был худший результат команды на тот момент. Сенна в шестой раз подряд стартовал с поула и без проблем выиграл, тогда как Ален, хоть и пробился на второе место, отстал почти на 40 секунд.
Положение в чемпионате пилотов после 6 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|45
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|33
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|18
|=4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|11
|=4.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|11
|6.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|9
Положение в Кубке конструкторов после 6 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|78
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|Lotus-Honda
|12
|4.
|Benetton-Ford
|12
|5.
|Arrows-Megatron
|9
|6.
|Tyrrell-Ford
|5
7 этап. Гран При Франции
Фотограф: LAT Images
Возвращение в Европу ознаменовалось первым в сезоне поулом Проста и победой Профессора на своем домашнем этапе. На нашем фото наглядно видно, что француз, чей рост составляет 165 см, предпочел сместить сиденье вперед.
Впрочем, победа в Ле-Кастелле не стала для Алена легкой: на трассе, где команда вновь использовала «средний» пакет, он уступал Сенне, пока тому не пришлось сбросить скорость из-за проблем с коробкой передач.
Положение в чемпионате пилотов после 7 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|54
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|39
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|21
|=4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|13
|=4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|13
|6.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|11
Положение в Кубке конструкторов после 7 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|93
|2.
|Ferrari
|34
|3.
|Lotus-Honda
|14
|4.
|Benetton-Ford
|13
|5.
|Arrows-Megatron
|9
|6.
|Tyrrell-Ford
|5
8 этап. Гран При Великобритании
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
В семи первых Гран При Сенна одержал больше побед, но Прост закончил все гонки до единой, не опускаясь ниже второго места, благодаря чему обеспечил преимущество в 15 очков. Но все перевернулось с ног на голову в залитом водой Сильверстоуне. Для начала McLaren достался только второй стартовый ряд – Ferrari удалось нарушить квалификационную гегемонию MP4/4. По ходу гонки Айртон доказал свое превосходство и вновь выиграл, а вот Ален вынужден был запарковать машину в боксах после 24 кругов из-за скверной управляемости и падения мощности.
Примечательно, что гонщики выбрали разную конфигурацию шасси. Сенна (№12) ехал с малой загрузкой, Прост (№11) предпочел среднюю. На домашнем этапе McLaren попробовала отказаться от высоких воздухозаборников турбины поверх понтонов, но мотор работал нестабильно, потому на гонку все вернули к исходной версии.
Положение в чемпионате пилотов после 8 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|54
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|48
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|21
|4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|15
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|13
|6.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|11
Положение в Кубке конструкторов после 8 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|102
|2.
|Ferrari
|34
|3.
|Benetton-Ford
|17
|4.
|Lotus-Honda
|16
|5.
|Arrows-Megatron
|10
|6.
|Williams-Judd
|7
9 этап. Гран При Германии
Фотограф: LAT Images
На длинных прямых старого «Хоккенхаймринга» оба гонщика использовали конфигурацию с малым уровнем прижимной силы. Гонка закончилась очередным дублем McLaren – Сенна опередил Проста на 13 секунд, еще больше сократив отставание в общем зачете, лучший из остальных соперников проиграл почти минуту.
Положение в чемпионате пилотов после 9 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|60
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|57
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|25
|4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|16
|5.
|Нельсон Пике
|Lotus
|15
|6.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|12
Положение в Кубке конструкторов после 9 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|117
|2.
|Ferrari
|41
|3.
|Benetton-Ford
|18
|4.
|Lotus-Honda
|16
|5.
|Arrows-Megatron
|10
|6.
|Williams-Judd
|7
10 этап. Гран При Венгрии
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Венгерский этап принес McLaren неожиданные квалификационные сложности – Сенна лишь на одну десятую опередил Найджела Мэнселла из Ferrari в споре за поул, Прост и вовсе занял на решетке седьмое место. Впрочем, на результатах гонки это не отразилось: бразилец с французом вновь финишировали один за другим, далеко уехав от преследователей. В таблице общего зачета возникло полное равенство (Айртон занял первую строчку благодаря большему числу побед).
Разумеется, оба гонщика использовали версию с максимальной аэродинамической загрузкой, а зеркала заднего вида единственный раз за год были окрашены в белый цвет. Также команда чуть изменила ливрею, перекрасив кузовную панель между дефлектором и понтоном из белого цвета в черный (сравните фото из Монцы и Ле-Кастелле). Это решение использовалось до конца сезона.
Положение в чемпионате пилотов после 10 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Айртон Сенна
|McLaren
|66
|2.
|Ален Прост
|McLaren
|66
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|28
|4.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|16
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|16
|6.
|Нельсон Пике
|Lotus
|15
Положение в Кубке конструкторов после 10 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|132
|2.
|Ferrari
|44
|3.
|Benetton-Ford
|22
|4.
|Lotus-Honda
|16
|5.
|Arrows-Megatron
|10
|6.
|March-Judd
|9
11 этап. Гран При Бельгии
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Череда побед McLaren продолжилась в Спа – 11-ю гонку подряд никто из соперников ничего не смог противопоставить MP4/4, что гарантировало команде Кубок конструкторов. На быстрой трассе Сенна с Простом использовали облегченную конфигурацию, и Айртон смог победить четвертый раз подряд. Ален проиграл полминуты, а третьим стал Иван Капелли на сконструированной молодым Эдрианом Ньюи машине March 881.
Положение в чемпионате пилотов после 11 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Айртон Сенна
|McLaren
|75
|2.
|Ален Прост
|McLaren
|72
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|28
|4.
|Нельсон Пике
|Lotus
|18
|5.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|16
|6.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|16
Положение в Кубке конструкторов после 11 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|147
|2.
|Ferrari
|44
|3.
|Benetton-Ford
|22
|4.
|Lotus-Honda
|19
|5.
|March-Judd
|13
|6.
|Arrows-Megatron
|13
12 этап. Гран При Италии
Фотограф: LAT Images
В Монце, куда Формула 1 по традиции приехала в начале сентября, ничто не предвещало McLaren проблем. Очередная квалификация принесла гонщикам на MP4/4 первый ряд, несмотря на все усилия Ferrari перед своими болельщиками.
Обратите внимание, насколько иначе по сравнению с Простом располагается в кокпите Сенна – прежде всего разница обусловлена тем, что Волшебник был на 11 см выше напарника.
12 этап. Гран При Италии
Фотограф: LAT Images
В гонке дуэт McLaren начал привычно отрываться, но у Проста почти со старта возникли перебои с зажиганием в одном из цилиндров, и к 35-му кругу французу пришлось сойти. А за два круга до финиша комфортно лидировавший Сенна столкнулся с круговым Жаном-Луи Шлессером, который заменял в Williams приболевшего Мэнселла. Гонка закончилась дублем Ferrari, которого так и не дождался основатель легендарной команды: Коммендаторе покинул этот мир несколькими месяцами ранее.
Положение в чемпионате пилотов после 12 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Айртон Сенна
|McLaren
|75
|2.
|Ален Прост
|McLaren
|72
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|37
|4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|22
|5.
|Нельсон Пике
|Lotus
|18
|6.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|17
Положение в Кубке конструкторов после 12 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|147
|2.
|Ferrari
|59
|3.
|Benetton-Ford
|23
|4.
|Arrows-Megatron
|20
|5.
|Lotus-Honda
|19
|6.
|March-Judd
|15
13 этап. Гран При Португалии
Фотограф: Эрколе Коломбо
Португальская гонка запомнилась красивой дуэлью пилотов на MP4/4, верх в которой взял Прост, вернувшийся на вершину подиума впервые за шесть гонок. Сенна был вынужден сбросить скорость в концовке из-за неверной работы одного из датчиков, и в итоге финишировал только шестым.
Оба пилота использовали машину в средней конфигурации с концевой кромкой на заднем крыле.
Положение в чемпионате пилотов после 13 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|81
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|76
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|37
|4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|24
|5.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|21
|6.
|Нельсон Пике
|Lotus
|18
Положение в Кубке конструкторов после 13 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|157
|2.
|Ferrari
|61
|3.
|Benetton-Ford
|27
|4.
|Arrows-Megatron
|23
|5.
|March-Judd
|21
|6.
|Lotus-Honda
|19
14-й этап. Гран При Испании
Фотограф: LAT Images
Европейскую часть сезона завершал уик-энд в Хересе. В тренировках Сенна и Прост остались недовольны машиной, при этом бразилец опередил француза на две секунды. Но к квалификации Ален нашел нужные настройки и подобрался к напарнику на расстояние нескольких сотых.
Оба пилота использовали версию с наибольшей прижимной силой, а в гонке важным фактором стал контроль за расходом топлива. В таких условиях мастер тактики Прост уверенно победил, а Сенна смог показать только четвертый результат.
В том сезоне еще действовало правило, по которому в зачет шли 11 лучших результатов, и поэтому стабильный Прост, заработав больше очков, начал терять первые баллы – у него уже вычли один худший результат, причем это было второе место!
Положение в чемпионате пилотов после 14 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки (в зачет)
|1.
|Ален Прост
|McLaren
|90 (84)
|2.
|Айртон Сенна
|McLaren
|79
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|38
|4.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|24
|5.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|21
|6.
|Нельсон Пике
|Lotus
|18
Положение в Кубке конструкторов после 14 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|169
|2.
|Ferrari
|62
|3.
|Benetton-Ford
|31
|4.
|Arrows-Megatron
|23
|5.
|March-Judd
|21
|6.
|Lotus-Honda
|19
15 этап. Гран При Японии
Фотограф: LAT Images
Формат с отброшенными очками серьезно повлиял на спор за титул. Чемпионом становился не тот, кто заработал за год больше баллов, а тот, кто выиграл больше гонок. Перед Гран При Японии счет был 7-6 в пользу Сенны, и еще одна победа делала его недосягаемым.
В Honda для домашнего этапа подготовили новый мотор, оба пилота выбрали пакет со средней прижимной силой. Сенна привычно выиграл поул (уже 12-й в том сезоне), но заглох на старте. К счастью для него, прямая на «Сузуке» имеет уклон, и машина покатилась вперед, дав гонщику возможность перезапустить мотор и включиться в борьбу, но только на 12-й позиции. К 20-му кругу под заморосившим дождем Айртон уже был вторым, а когда на MP4/4 Проста начались проблемы с переключением передач, Ален оказался не в силах сдержать напарника, который выиграл гонку и титул.
Положение в чемпионате пилотов после 15 этапов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки (в зачет)
|1.
|Айртон Сенна
|McLaren
|88 (87)
|2.
|Ален Прост
|McLaren
|96 (84)
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|41
|4.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|25
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|24
|6.
|Нельсон Пике
|Lotus
|18
Положение в Кубке конструкторов после 15 этапов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|184
|2.
|Ferrari
|65
|3.
|Benetton-Ford
|37
|4.
|Arrows-Megatron
|23
|5.
|March-Judd
|21
|6.
|Lotus-Honda
|19
16 этап,.Гран При Австралии
Фотограф: LAT Images
Финал сезона в Аделаиде стал очередной демонстрацией силы McLaren. Очередной поул Сенны оказался испорчен плохим стартом, что позволило Просту сразу выйти вперед и довести гонку до победы. Все соперники, начиная с пятого места, отстали на круг, а Айртон уступил напарнику полминуты из-за очередных неполадок в коробке передач.
Итоговое положение в чемпионате пилотов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки (в зачет)
|1.
|Айртон Сенна
|McLaren
|94 (90)
|2.
|Ален Прост
|McLaren
|105 (87)
|3.
|Герхард Бергер
|Ferrari
|41
|4.
|Тьерри Бутсен
|Benetton
|27
|5.
|Микеле Альборето
|Ferrari
|24
|6.
|Нельсон Пике
|Lotus
|22
Итоговое положение в Кубке конструкторов:
|Поз.
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren-Honda
|199
|2.
|Ferrari
|65
|3.
|Benetton-Ford
|39
|6.
|Lotus-Honda
|23
|5.
|Arrows-Megatron
|23
|6.
|March-Judd
|21
Ален Прост, Айртон Сенна, McLaren MP4/4 Honda и сотрудники команды, включая ее руководителя Рона Денниса
Фотограф: LAT Images
В сезоне-88 «дрим-тим» McLaren выиграла 15 квалификаций и 15 гонок из 16, заработав 199 очков при максимально возможных 240. Все остальные участники чемпионата в сумме набрали 201 очко. Сенна и Прост лидировали по ходу 1003 из 1031 кругов сезона и стартовали с первого ряда в 27 случаях из 32 возможных.
В абсолютном значении все эти рекорды уже перекрыты благодаря расширению календаря до двух десятков гонок и изменению очковой системы. Но в относительном (процентном) выражении они до сих пор остаются непревзойденными. На этом фоне особо примечательно, что в том году автомобиль McLaren был спроектирован в краткие сроки, а в его конструкции не было каких-либо гениальных находок. Подробнее об этом можно прочитать в еще одном нашем материале о сезоне 1988 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года
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