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Формула 1 / Новость

Команда Мазепина попросила не ждать больших успехов в сезоне 2021 года

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Команда Мазепина попросила не ждать больших успехов в сезоне 2021 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Гюнтера Штайнера, Haas едва ли может рассчитывать на серьезный шаг вперед в следующем году

Для американского коллектива Ф1 прошедший чемпионат оказался самым слабым в истории: заработав только три очка, Haas осталась на девятой строчке Кубка конструкторов. 

Во многом такой результат оказался предопределен возможностями моторов Ferrari, которые в 2020-м резко потеряли в мощности после соглашения Скудерии с FIA. Сейчас в Маранелло активно работают над обновленной версией силовой установки, однако в Haas заранее называют новый сезон непростым. 

«Я знаю, что он тоже будет сложным, – признался в Абу-Даби руководитель Haas Гюнтер Штайнер. – Вопрос лишь в том, насколько сложным. Этого я пока сказать не могу.

Есть множество факторов, на которые я не в силах повлиять, они вне моего контроля. Но я надеюсь, что хотя бы какие-то из этих факторов – думаю, понятно, о чем идет речь – позволят нам усилиться. 

Понятно, что у нас много собственной работы. Мы постараемся сделать се возможное за то короткое время, что у нас есть. Это единственное, что сейчас в наших силах. Надеюсь, кто-то еще поддержит наши усилия».

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В целях экономии средств Haas практически отказалась от обновления машины по ходу сезона-2020. Это означало, что скорость весь год оставалась одинаковой, тогда как соперники продвигались вперед. 

Однако к следующему чемпионату команда рассчитывает серьезно обновить шасси.

«Мы очень стараемся, – объяснил Штайнер. – Пока сложно делать оценки, но работы стартовали три или четыре месяца назад. Дело даже не в том, что соперники улучшали свои машины, просто мы должны были соизмерять свои бюджеты и ресурсы, потому ограничили свои доработки. 

Прежде нам очень хорошо удавалось контролировать расходу. Надеюсь, теперь это поможет. 

Но следующий год, определенно, будет непростым. Ведь наша машина изначально была не самой конкурентоспособной. Мы поняли это уже на тестах в Барселоне, а потом еще раз убедились в квалификации [первого этапа] в Австрии, где остались в первом сегменте.  

Мы попробуем сделать все возможное, но я не хочу давать никаких прогнозов – так как думаю, что все сложится не самым лучшим образом. Как всегда: вы выкладываетесь по полной и рассчитываете отыграть то, что потеряли до этого».

Пилотами Haas в 2020 году станут Никита Мазепин и Мик Шумахер.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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