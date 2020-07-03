Команда Квята жалуется на нехватку зацепа спереди

Ни один из пилотов команды AlphaTauri не вошел в чисто гонщиков, показавших лучшие времена по ходу пятничных тренировок Гран При Австрии. К примеру, после обеда Даниил Квят оказался на 12-й строчке итогового протокола, а Гасли – на 17-й.

Француз при этом стал самым активным гонщиком по ходу сессии, проехав 51 круг – правда, при этом он всего на один круг опередил своего соотечественника Ромена Грожана. Однако, по свидетельству самого Гасли, ему так и не удалось проехать ни одного чистого круга на мягких шинах – и именно поэтому Пьер оказался в таблице результатов так низко.

Общаясь с пресс-службой команды по окончании заездов, оба пилота отметили, что продолжают процесс изучения своего нового болида и привыкания к нему. Гонщики не стали рассказывать, над работой с каким аспектом автомобиля собираются сосредоточиться утром в субботу – однако об этом поклонникам AlphaTauri сообщил один из инженеров команды.

«Тренировки были непростыми. Были кое-какие заминки с машинами – и пока мы не смогли идеально сбалансировать машину, – приводит официальный сайт коллектива слова Гийома Дезоте, руководителя группы гоночных инженеров. – После обеда пилоты были больше довольны болидами, чем на первой тренировке, но нам еще есть, над чем работать.

Главная проблема – нехватка зацепа спереди на третьем секторе. Этот участок трассы очень требователен к передним шинам – и нам надо тщательно проанализировать данные и постараться найти решение проблемы. При плотности результатов, которая сейчас наблюдается в группе середняков, надо выжимать максимум из любого аспекта болида».